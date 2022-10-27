Заболеваемость гриппом в Латвии - 4,1 случая на 100 тысяч жителей

Практики семейных врачей сообщили о трех клинически подтвержденных случаях гриппа в Риге. Еще у 36 пациентов диагностирована пневмония, что в среднем составляет 48,7 случая на 100 тысяч населения, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 43,3 случая на 100 тысяч населения. Более высокая заболеваемость пневмонией зарегистрирована у детей в возрасте до четырех лет - 128,1 случая на 100 000 жителей.