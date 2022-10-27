На прошлой неделе в Латвии была низкая заболеваемость гриппом - 4,1 случая на 100 000 жителей, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Заболеваемость гриппом в Латвии - 4,1 случая на 100 тысяч жителей
Практики семейных врачей сообщили о трех клинически подтвержденных случаях гриппа в Риге. Еще у 36 пациентов диагностирована пневмония, что в среднем составляет 48,7 случая на 100 тысяч населения, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 43,3 случая на 100 тысяч населения. Более высокая заболеваемость пневмонией зарегистрирована у детей в возрасте до четырех лет - 128,1 случая на 100 000 жителей.
На минувшей неделе к семейным врачам обратились 1493 пациента с жалобами на симптомы инфекций верхних дыхательных путей, что составляет 2018,2 случая на 100 тысяч жителей (неделей ранее - 2003,3 случая на 100 тысяч жителей).
Стационарные лечебные учреждения, участвующие в мониторинге, не сообщали о госпитализированных пациентах с подозрением на грипп и гриппозную пневмонию.
Всего из больниц, участвующих в мониторинге, поступило 105 сообщений о госпитализированных пациентах с Covid-19, неделей ранее - 118 сообщений.
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