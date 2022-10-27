Законопроект о полном запрете "ЛГБТ-пропаганды" в РФ: что и кому запрещают

Новые поправки запрещают "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" теперь уже и среди совершеннолетних граждан РФ. Для этого предложено изменить сразу несколько действующих законов: "Об информации", "О СМИ", "О господдержке кинематографии", "О рекламе" и о защите детей от вредной информации.

Запреты для "Яндекса" и "Амедиатеки"

Согласно одобренному законопроекту, в частности, новостным агрегаторам запрещается распространять материалы, которые пропагандируют "нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения". Сейчас в реестр новостных агрегаторов Роскомнадзора входят четыре сервиса: "Яндекс новости", "Новости@mail.ru", "Рамблер/новости" и СМИ2.

Такой же запрет распространяется и на аудиовизуальные сервисы. К ним относятся, например, такие популярные онлайн-ресурсы как "Кинопоиск", "Амедиатека" и START. Аналогичные ограничения документ налагает и на владельцев СМИ и соцсетей. Депутаты также намерены запретить выдачу прокатных удостоверений фильмам, в которых якобы содержится соответствующая "пропаганда".

Еще больше ограничений затронет рекламу и материалы без возрастных ограничений. Одобренный законопроект запрещает не только "пропаганду", но и демонстрацию "нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений" в рекламе и доступных детям материалах.

Увеличение размера штрафов

Кроме того, ужесточается - в сравнении с действующим законом от 2013 года - наказание за нарушение запрета о "ЛГБТ-пропаганде". Физическим лицам за это теперь может грозить штраф до 400 тысяч рублей. За распространение среди детей информации об однополых отношениях - до 200 тысяч рублей.