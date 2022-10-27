"Украина - искусственное государство": выступление Путина на Валдае

О применении ядерного оружия

Путин отверг предположение, что Россия собирается применить ядерное оружие в Украине и обвинил в этом Запад.

"Пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения. Но России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного. Сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз примитивна, Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России. Девушка (Трасс - Ред.) ляпнула про ядерное оружие, явно не в себе, поправили бы в Вашингтоне, но нет, молчат", -сказал он.

Кроме того, Путин вновь обвинил Украину в якобы планах по созданию ядерного оружия.

"Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно говорит, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ, сбрендили - там наши войска", - сказал Путин.

Вспомнил он и о "грязной бомбе", которую, по утверждению Москвы, готовит Украина.

"Мы неспроста сказали о "грязной бомбе", которую создает Киев, даже знаем, где примерно она делается, я поручил Шойгу обзвонить зарубежных коллег и предупредить их об угрозе этой провокации. Киев сейчас делает все, чтобы замести следы подготовки "грязной бомбы".

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