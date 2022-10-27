В четверг, 27 октября, президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" и произнес речь.
"Украина - искусственное государство": выступление Путина на Валдае
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще до выступления президента сказал, что это выступление будет иметь большое значение.
"Это главное событие дня, которое наверняка потом много дней предстоит анализировать, его содержание – изучать, читать и перечитывать", – сказал он.
Тема выступления Путина - "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
В начале своей речи президент России сказал, что в мире наблюдается деградация мировых институтов, размывание принципа коллективной безопасности, подмена международного права правилами.
Главные тезисы из речи Владимира Путина
- Путин заявил, что Россия никогда не считала себя врагом Запада: "Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм".
- Также Путин обвинил Запад в "обострении" ситуации: "Они всегда играют на обострение, ничего нового тут нет. Это разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков".
- После чего он еще раз сказал, что не Россия, а именно Запад "довел до сегодняшней ситуации" в Украине, а к "спецоперации" привел устроенный Западом переворот в Украине. Он уверен, что Украина исторически складывалась как искусственное государство и "единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая её и создала".
- Еще Путин напомнил, что Россия пыталась выстроить отношения со странами НАТО, но в ответ Запад ответил "нет", а также постоянно наращивал давление и создавал очаги напряженности у наших границ;
- Кроме того президент России уверен, что у западных компаний есть договоренность с российскими менеджерами о том, что они вернутся: "Продают бизнес за доллар своему менеджменту и на ухо шепчут - мы ненадолго, скоро вернёмся";
- Развал Советского союза нарушил баланс сил. После чего Запад безраздельно доминировал в мировых делах. Но сейчас эта эпоха заканчивается. И надо подумать об изменении структуры совбеза ООН, чтобы она отражала мировое многообразие.
- Также Путин отметил, что отменить Достоевского и Пушкина не получится: "отменит не Достоевского, Пушкина и Чайковского, а тех, кто пытается их отменить".
- По словам Путина, Запад утверждает, что его культура и мировоззрение должны быть универсальными: "Уверенность [Запада] в своей непогрешимости - это очень опасное состояние. От нее один шаг до желания самих непогрешимых уничтожить тех, кто им не нравится, как они говорят, "отменить".
О применении ядерного оружия
Путин отверг предположение, что Россия собирается применить ядерное оружие в Украине и обвинил в этом Запад.
"Пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения. Но России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного. Сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз примитивна, Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России. Девушка (Трасс - Ред.) ляпнула про ядерное оружие, явно не в себе, поправили бы в Вашингтоне, но нет, молчат", -сказал он.
Кроме того, Путин вновь обвинил Украину в якобы планах по созданию ядерного оружия.
"Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно говорит, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ, сбрендили - там наши войска", - сказал Путин.
Вспомнил он и о "грязной бомбе", которую, по утверждению Москвы, готовит Украина.
"Мы неспроста сказали о "грязной бомбе", которую создает Киев, даже знаем, где примерно она делается, я поручил Шойгу обзвонить зарубежных коллег и предупредить их об угрозе этой провокации. Киев сейчас делает все, чтобы замести следы подготовки "грязной бомбы".
Россия несет "издержки" в связи с войной в Украине
Отвечая на вопросы после речи, Путин признал, что Россия несет потери: "Конечно у нас есть издержки, и прежде всего это касается потерь, связанных с проведение специальной военной операции. Я все время об этом думаю. Есть экономические потери", - сказал он.
Первые реакции на выступление Путина
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter прокомментировал речь: "Любая речь Путина может быть описана фразой "по Фрейду". Человек, вторгшийся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид - обвиняет кого-то в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер - пожнет бурю. Буря наступает".
Any Putin‘s speech can be described as "for Freud". The one who invaded foreign country, annexed its land and committed genocide accuses others of international law/ sovereignty of other countries violation? One truth: "Who started a wind, will get a storm". The storm is coming.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 27, 2022
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также обратил внимание на речь и заметил, что это похоже, на "репетицию защитной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге".
Это почти как репетиция защитительной речи— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 27, 2022
в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге pic.twitter.com/GwfN3DWHRC
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