В социальной сети TikTok появился новый опасный тренд, где людям советуют заклеивать рот перед сном. Специалисты предупреждают, что это может быть очень опасно.
В TikTok появился новый и опасный тренд
Цель "тренда" - чтобы во время сна человек дышал только через нос.
"Если вы страдаете обструктивным апноэ во сне, то да, это может быть очень опасно", - сказал CNN специалист по сну Радж Дасгупта.
Не все с обструктивным апноэ сна знают об этом. Человек с этим расстройством сна ночью на несколько мгновений перестает дышать. От этого недуга, вероятно, страдают более одного миллиарда человек в возрасте от 30 до 69 лет.
Заклеивать рот во сне пользователи соцсети рекомендуют для сохранения молодости лица.
"Каждый день я заклеивала себе рот скотчем. Правильный сон очень важен для того, чтобы оставаться молодой и хорошо чувствовать себя", - пишет одна из пользовательниц соцсети.
Другая рассказывает, что не помнит, почему начала делать это. "Честно говоря, я не знаю. Я увидела это в TikTok, но не могу вспомнить, для чего это нужно. Но это помогает мне уснуть", - сказала она.
Какую пользу может принести заклеивание рта на ночь? Это может предотвратить храп, жажду, сухость во рту и неприятный запах изо рта по утрам. Вдыхание сухого воздуха через рот также может вызвать раздражение легких. Правда, вместо затыкания рта в этом случае можно выбрать увлажнитель воздуха.
"Дыхание через нос также может снизить кровяное давление", - добавляет Дасгупта.
Каждый, кто собирается последовать тренду, должен заранее выяснить, не страдает ли он апноэ во сне, ведь в противном случае исход может быть весьма печальным.
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