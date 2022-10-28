В TikTok появился новый и опасный тренд

Цель "тренда" - чтобы во время сна человек дышал только через нос.

"Если вы страдаете обструктивным апноэ во сне, то да, это может быть очень опасно", - сказал CNN специалист по сну Радж Дасгупта.

Не все с обструктивным апноэ сна знают об этом. Человек с этим расстройством сна ночью на несколько мгновений перестает дышать. От этого недуга, вероятно, страдают более одного миллиарда человек в возрасте от 30 до 69 лет.

Заклеивать рот во сне пользователи соцсети рекомендуют для сохранения молодости лица.

"Каждый день я заклеивала себе рот скотчем. Правильный сон очень важен для того, чтобы оставаться молодой и хорошо чувствовать себя", - пишет одна из пользовательниц соцсети.

Другая рассказывает, что не помнит, почему начала делать это. "Честно говоря, я не знаю. Я увидела это в TikTok, но не могу вспомнить, для чего это нужно. Но это помогает мне уснуть", - сказала она.

Какую пользу может принести заклеивание рта на ночь? Это может предотвратить храп, жажду, сухость во рту и неприятный запах изо рта по утрам. Вдыхание сухого воздуха через рот также может вызвать раздражение легких. Правда, вместо затыкания рта в этом случае можно выбрать увлажнитель воздуха.

"Дыхание через нос также может снизить кровяное давление", - добавляет Дасгупта.

Каждый, кто собирается последовать тренду, должен заранее выяснить, не страдает ли он апноэ во сне, ведь в противном случае исход может быть весьма печальным.