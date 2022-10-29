На границе Эстонии и России будут работать украинские пограничники

Кроме того, вчера, 28 октября, правительство страны одобрило другие предложения министра внутренних дел, касающиеся улучшения пограничного контроля. "На данный момент могу кратко сказать, что процессы на границе и мониторинг миграции будут усилены с целью получения еще более точного представления о пересекающих границу " как об украинских беженцах, так и о гражданах Российской Федерации. Принятые ранее меры становятся недостаточными в нынешних условиях, потому что не позволяют детально изучить беженцев из Украины", - сказал Ляэнеметс.

В том числе будет усилено сотрудничество с Украиной в сфере информационного обмена, кроме того, украинские пограничники и офицеры связи также приедут для поддержки пограничных пунктов Эстонии. Министр внутренних дел страны подчеркнул, что главная цель планируемых мероприятий - лучше контролировать пребывание или передвижение украинских беженцев в Эстонии, а прибывшие сюда украинцы пока не представляют угрозы общественному порядку или внутренней безопасности государства.

С начала войны в Украине 24 февраля в Эстонию прибыли 109 742 гражданина Украины, из них, по данным пересечения границы, 58 721 человек планировали остаться в Эстонии.

Из въехавших в Эстонию граждан Украины временную защиту получили 35 049 человек, рассматриваются заявления еще 2 623 человек. Также было получено 1583 заявления о предоставлении международной защиты.

Во въезде в Эстонию было отказано 1199 гражданам Украины, что составляет примерно один процент от всех граждан Украины, въехавших в страну.