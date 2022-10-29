Россия и Украина обменялись военнопленными

По его словам, среди освобожденных - 12 бойцов Нацгвардии Украины, включая "азовцев", 18 военнослужащих Военно-Морских сил, 8 сотрудников Госпогранслужбы, 9 - территориальной обороны, 3 военных ВС Украины и 2 мирных жителя.

"Домой возвращаются защитники "Азовстали", оборонявшие Мариуполь, а также (те, чья профессия. - Ред.) - спасать жизни. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали", и молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы", - отметил Ермак. "Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вернулась из плена, и добровольца из Мариуполя с символичной фамилией "Москва", а также моряка с острова Змеиный", - добавил глава офиса президента.

Кроме того, по словам Ермака, домой попадет ряд военных, взятых в плен в Чернобыльской зоне отчуждения.

В РФ возвращаются 50 военнослужащих

В Минобороны РФ в свою очередь сообщили о возвращении 50 российских военнослужащих. Самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России военные будут доставлены в Москву.

Ранее, 17 октября, Москва и Киев провели крупномасштабный обмен пленными, в рамках которого в Украину вернулись 108 женщин.

Среди возвращенных украинок были девушки, попавшие в плен еще до широкомасштабного российского вторжения. "Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, за надуманные "шпионаж" и "терроризм", - рассказал Ермак. Самой старшей из освобожденных 62 года, самой молодой - 21 год.