Четырем сестрам из Дагестана удалось уехать в Грузию, спасаясь от родственников

Их отец Гаджимурад Хизриев сказал Анохиной, что вернет своих дочерей, которым, по его мнению, "перевернули мозг". Он отрицает, что когда-либо бил своих дочерей ("СК SOS" опубликовал фото со следами побоев). Хизриев пообещал, что с головы сестер "волоса не упадет", если они вернуться.

Однако сестры возвращаться отказались. После 10 вечера в телеграм-канале "Кризисной группы CK SOS" появилось сообщения о том, что вместе с адвокатом девушки все-таки смогли пройти границу России и находятся на "нейтральной территории". Через час стало известно, что сестрам удалось пройти границу с Грузией. Ближе к двумя часам ночи кризисная группа заявила, что ее подзащитные уже находятся в "более безопасном месте".

Находясь в "фильтрационном помещении" на КПП "Верхний Лас", сестры пожаловались на видео (его опубликовал телеграм-канал "Осторожно, новости"): "У нас не было ничего, мы были заперты, мы были бесправны, нам всем угрожали, что выдадут замуж. Хадижат должны были выдать за двоюродного брата. Это считалось нормальным".

Комментируя ситуацию с четырьмя сестрами, Анохина напомнила о случае бежавшей от семьи Халимат Тарамовой, также жаловавшейся на домашнее насилие. Родственники забрали ее из кризисной квартиры в Махачкале и отвезли домой в Чечню.