Телеведущая Веденеева: "Квартиру в Юрмале, которая у Газманова, обычный человек не сможет купить"

Имущество в Европе досталось Татьяне Веденееве в наследство. Жилье во Франции, ей подарил бывший супруг, бизнесмен Юрий Бегалов. Теледива призналась, что пока у нее есть счет, на котором находятся деньги. С него она может оплачивать коммуналку. Но телеведущая искренне не знает, что делать, когда у нее закончатся деньги.

Татьяна Вениаминовна добавила, что ее коллега Олег Газманов столкнулся почти с похожей ситуацией. Он бы и рад продать квартиру в Юрмале, но пока у него это не получается. Существует запрет на подобные сделки: "Ту квартиру, которая есть в Юрмале у Газманова, я думаю, обычный человек не сможет купить. А те, у кого есть деньги, уже давно все, что нужно, себе купили. В Юрмале на жилье приличные цены, в Риге квартиры стоят гораздо дешевле. Латвия - не такая богатая страна. Там нет столько людей, чтобы они могли покупать квартиры".

Олег Газманов Фото: скриншот видео

Напомним, в июле 2014 года Олегу Газманову был запрещен въезд в Латвию.

МИД Латвии также был возмущен песней Олега Газманова "Сделан в СССР", где, по их мнению, он прославляет советскую империю. В песне звучат слова: "Украина и Крым, Беларусь и Молдова - это моя страна! Сахалин и Камчатка, Уральские горы - это моя страна! Красноярский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже… Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР!".

71-летний Олег Газманов поддерживает военные действия РФ на территории Украины и политику Владимира Путина.