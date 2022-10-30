Телефон Лиз Трасс могли взломать связанные с Россией агенты, узнали СМИ

Правительство Британии столкнулось с требованиями расследовать утверждения о том, что телефон бывшего премьер-министра Лиз Трасс был взломан, когда она занимала пост министра иностранных дел, а информация об этом не была предана огласке. То, что ее личный телефон взломали, утверждает британский таблоид Mail on Sunday. Издание пишет, что за предполагаемый взлом несут ответственность люди, подозреваемые в работе на Россию.