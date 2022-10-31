Эффективность безрецептурных, рецептурных лекарств и пищевых добавок во многом зависит как от времени их использования, так и от их взаимодействия с пищей, друг с другом при одновременном приеме нескольких препаратов.
Как правильно принимать пищевые добавки - до, после или во время еды?
Почему очень важно серьезно относиться к тому, что написано в инструкциях к лекарствам и пищевым добавкам, и знать, следует ли принимать препарат натощак, во время еды или сразу после еды, говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.
Принимать натощак!
Прочитав такую рекомендацию, следует учесть, что препарат следует принимать за 30 минут до завтрака на пустой желудок, а в ситуациях, когда в течение дня принимаются лекарства или пищевые добавки, с момента последнего приема пищи должно пройти не менее 2-4 часов.
"Такое время перед приемом препаратов необходимо, чтобы убедиться, что в желудке больше нет пищи и ничто не мешает всасыванию препаратов. Если в составе препарата есть какие-либо активные вещества, которые могут препятствовать поступлению содержимого желудка в кровь в необходимой концентрации, такие препараты или пищевые добавки рекомендуется употреблять только натощак", - указывает сертифицированный фармацевт Лайла Залите.
Перед едой рекомендуется принимать:
· Препараты железа. Для полного усвоения железа необходима кислая среда. Железо также рекомендуется принимать с апельсиновым или клюквенным соком, а вот витамин С рекомендуется принимать после еды - это будет способствовать лучшему усвоению железа. Принимая железо, не рекомендуется одновременно употреблять кислое молоко или молочные продукты - они создают в желудке щелочную среду и мешают всасыванию железа.
· Магний+витамин B6. Их следует принимать в зависимости от цели, которую необходимо достичь. Если эта комбинация необходима для улучшения сна и уменьшения судорог в ночное время, магний и В6 рекомендуется принимать на ночь. Однако если цель состоит в повышении энергии и повышении работоспособности, то эту комбинацию употребляют утром натощак.
Рекомендуется принимать во время еды:
Когда человек ест, в желудке выделяется кислота, и уровень рН понижается. Такая среда способствует лучшему усвоению отдельных препаратов в организме. Однако рекомендация - "принимать во время еды" - не обязательно означает, что таблетки следует принимать между двумя ложками супа. Препарат можно уверенно принимать сразу после еды. Если препарат, предназначенный для приема после еды, принять натощак перед едой, он может раздражать или даже повреждать слизистую оболочку желудка, вызывая неприятные ощущения - жжение, тошноту.
Рекомендуется принимать сразу после еды:
Интуитивно кажется, что принимать лекарство сразу после еды означает принять препарат, как только тарелка опустеет, но правильнее было бы сделать это в течение 15-30 минут после еды. Это относится к любым пищевым добавкам или лекарствам, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка. С другой стороны, не рекомендуется есть или пить в течение как минимум получаса после применения лекарств локального действия, таких как аэрозоли для горла или леденцы, чтобы лекарство не "смылось" - тогда его действие не будет достигнуто.
· витамин D. Лучше всего принимать утром после завтрака. Это жирорастворимый витамин, который в то же время помогает организму лучше усваивать кальций, который мы обычно принимаем с молочными продуктами во время завтрака.
· витамин C. Хотя он и является водорастворимым витамином, его рекомендуется принимать после или во время еды, поскольку при приеме натощак он может раздражать желудок или даже вызывать диарею.
· цинк. Его рекомендуется принимать утром после еды, принимая вместе с витамином С - они оба помогают друг другу лучше усваиваться.
Пить воду, а не чай или кофе
Принимая любой препарат, когда не важно, принимать ли его натощак или сразу после еды, в любом случае рекомендуется запивать таблетку 150-200 мл воды. Таблетки растворяются в желудочном соке или кишечном соке. Если вы запиваете таблетку соком, кофе, чаем или любым другим напитком, кроме воды, реакцию таблетки на конкретную жидкость контролировать нельзя. При использовании пищевых добавок нельзя пить кофе, зеленый или черный чай, так как кофеин будет мешать усвоению кальция, а зеленый чай задерживает усвоение железа.
Не принимать вместе
"При приеме водорастворимых витаминов следует помнить, что организм усвоит их столько, сколько ему нужно, а остальное выведет с мочой. При одновременном приеме нескольких пищевых добавок важно знать, как они взаимодействуют. Например, кальций мешает усвоению железа, поэтому если вам нужно принимать и кальций, и железо в течение дня, кальций следует принимать вечером, а железо - утром. Также следует учитывать, что некоторые препараты и пищевые добавки не рекомендуется употреблять вместе с некоторыми продуктами питания или фруктовыми напитками, которые могут препятствовать или задерживать действие препаратов", - говорит фармацевт Лайла Залите.
Комбинации, которые не дружат:
· Препараты железа + молоко. Молочные продукты снижают усвоение железа в организме, поэтому при приеме этих препаратов, молочные продукты следует употреблять как можно реже или как можно позже после приема дозы препарата железа. Поскольку молоко богато белком, оно считается едой, а не напитком, поэтому его не следует употреблять в качестве напитка при приеме лекарств.
· Лекарства + грейпфрутовый сок. Грейпфрутовый сок может замедлять или блокировать работу органов, выводящих лекарства из организма, и может изменить действие многих лекарств в организме. При одновременном употреблении грейпфрута и пищевых добавок необходимо соблюдать осторожность, поскольку содержащиеся в грейпфруте вещества могут влиять на активность пищеварительных ферментов, препятствуя усвоению пищевых добавок. Действие грейпфрута может длиться до трех дней после употребления грейпфрута или сока.
· Лекарства от артериального давления + апельсиновый сок. Для снижения повышенного кровяного давления принимают разные лекарства, поэтому различаются и продукты, с которыми они взаимодействуют. Если врач прописал бета-адреноблокаторы, не рекомендуется употреблять их вместе с апельсиновым соком, чтобы не блокировать всасывание лекарства в тонком кишечнике. С другой стороны, ингибиторы АПФ не следует принимать вместе, богатыми калием продуктами.
· Разжижители крови + зелень или приготовленные на гриле блюда. Для предотвращения образования тромбов часто принимают разжижающие кровь антикоагулянты. Многие темно-зеленые овощи (брокколи, капуста, петрушка, шпинат) содержат много витамина К. Употребление в пищу большого количества этих продуктов может повлиять на способность лекарств предотвращать образование тромбов. Зелень можно употреблять в пищу и при приеме антикоагулянтов, но без излишеств! Жареная пища также может снизить их эффективность.
Интервал времени между приемом
"Если какой-либо препарат нужно принимать трижды в день, следует соблюдать одинаковый интервал времени - каждые восемь часов, чтобы лекарство подействовало. При нарушении такого режима приема лекарств нарушается, уровень концентрации лекарств колеблется, а это вредно для здоровья", - обращает внимание фармацевт Apotheka Лайла Залите.
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