Как правильно принимать пищевые добавки - до, после или во время еды?

· витамин D. Лучше всего принимать утром после завтрака. Это жирорастворимый витамин, который в то же время помогает организму лучше усваивать кальций, который мы обычно принимаем с молочными продуктами во время завтрака.

· витамин C. Хотя он и является водорастворимым витамином, его рекомендуется принимать после или во время еды, поскольку при приеме натощак он может раздражать желудок или даже вызывать диарею.

· цинк. Его рекомендуется принимать утром после еды, принимая вместе с витамином С - они оба помогают друг другу лучше усваиваться.

Пить воду, а не чай или кофе

Принимая любой препарат, когда не важно, принимать ли его натощак или сразу после еды, в любом случае рекомендуется запивать таблетку 150-200 мл воды. Таблетки растворяются в желудочном соке или кишечном соке. Если вы запиваете таблетку соком, кофе, чаем или любым другим напитком, кроме воды, реакцию таблетки на конкретную жидкость контролировать нельзя. При использовании пищевых добавок нельзя пить кофе, зеленый или черный чай, так как кофеин будет мешать усвоению кальция, а зеленый чай задерживает усвоение железа.

Не принимать вместе