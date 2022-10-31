Дженнифер Энистон готова подать в суд на Брэда Питта

Дженнифер Энистон может подать на Брэда Питта в суд. Это происходит на фоне слухов о воссоединении актеров, которые были вместе до брака Питта с Джоли.

Как пишут СМИ, Энистон готовится к иску в суд. Она высказывает в адрес экс-возлюбленного претензии, которые касаются финансовой стороны вопроса. В частности, речь идет о продаже продюсерской компании Plan B, принадлежащей Питту. Сумма иска может достигать 100 миллионов долларов.

Причина в том, что Питт не поставил в известность Энистон, которая тоже была соучредителем компании, о ее продаже.

После развода в 2005 году актер стал единоличным владельцем Plan B, но Энистон может оспорить такое решение. Актриса считает, что продолжала работать на бренд фактически бесплатно. Компания Plan B известна, к примеру, производством фильма "Отступники" и других популярных и успешных лент.

Ранее в США вышла в эфир заключительная серия "Шоу Эллен Дедженерес" после 19 лет в эфире. Гостями последнего выпуска стали Дженнифер Энистон (она появлялась в качестве гостя еще в самом первом выпуске шоу), Пинк и Билли Айлиш.

Дженнифер Энистон Фото: Кадр из видео

Дженнифер вернулась в шоу Эллен, символично закрыв его своим визитом. В 2003 году актриса стала первой гостьей вечерней передачи. Актриса призналась, что тяжело переживала разрыв с Брэдом Питтом и ей даже пришлось обратиться за помощью к специалистам.

Напомним, Энистон развелась с Питтом в 2005 году после пяти лет брака. Спустя несколько месяцев стало известно, что актер начал встречаться с Анджелиной Джоли. Брэд познакомился с будущей женой на съемках фильма "Мистер и миссис Смит".