Видео ⟩ В Молдове упали обломки ракеты, сбитой ПВО Украины

В результате происшествия никто не пострадал. В нескольких домах были выбиты окна.

Местное издание NordNews опубликовало видео, на котором показан момент падения ракеты на северной окраине села (как утверждает издание).

В Минобороны Молдовы заявили, что системы воздушного наблюдения армии страны не зафиксировала незаконных полетов в воздушном пространстве Молдовы, а радиолокационные станции не обнаружили обломки сбитой ракеты из-за ее малых размеров, пишет "Медуза".

31 октября территория Украины подверглись массивным обстрелам. Повреждена гражданская критическая инфраструктура, в семи областях без электричества остались сотни населенных пунктов. Власти Украины обвинили в обстрелах РФ.