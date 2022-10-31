Обломки ракеты, сбитой украинскими средствами противовоздушной обороны, упали в селе Наславча на северо-востоке Молдовы, пишет "Медуза" со ссылкой на МВД страны.
Видео ⟩ В Молдове упали обломки ракеты, сбитой ПВО Украины
В результате происшествия никто не пострадал. В нескольких домах были выбиты окна.
Местное издание NordNews опубликовало видео, на котором показан момент падения ракеты на северной окраине села (как утверждает издание).
В Минобороны Молдовы заявили, что системы воздушного наблюдения армии страны не зафиксировала незаконных полетов в воздушном пространстве Молдовы, а радиолокационные станции не обнаружили обломки сбитой ракеты из-за ее малых размеров, пишет "Медуза".
31 октября территория Украины подверглись массивным обстрелам. Повреждена гражданская критическая инфраструктура, в семи областях без электричества остались сотни населенных пунктов. Власти Украины обвинили в обстрелах РФ.
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