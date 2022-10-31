Новые ракетные удары по Украине: вводятся экстренные отключения электричества

В Киевской, Полтавской и Винницкой областях сработала система противовоздушной обороны. Местные власти сообщили о попаданиях по объектам критической инфраструктуры в Запорожской и Черкасской областях, а также в Киеве и Харькове.

В результате ударов часть Киева оказалась без электричества, в нескольких районах города нет водоснабжения, сообщил мэр города Виталий Кличко. Как рассказал корреспондент BBC, в Киеве были слышны взрывы, после которых в городе не только отключилось электричество, но и пропала связь. В Харькове после обстрела приостановили работу метро.

"Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. Пострадавших на данный момент нет", - заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя новый массированный обстрел страны, заявил, что россияне "продолжают воевать с мирными объектами". "Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте", - добавил он.

Минобороны РФ пока не комментировало массированный удар по территориям Украины.

Вводятся экстренные отключения электричества

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в стране вводят экстренные отключения электроэнергии, сообщили в Офисе президента Украины, пишет Русская служба BBC.

В компании Yasno подтвердили возможные аварийные отключения электроэнергии.

Из регионов сообщают о попаданиях в энергетические объекты.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве.

Он заверил, что специалисты делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.