СМИ: телефон Лиз Трасс был взломан, Британия подозревает Россию

Сообщается, что среди прочего Лиз Трасс обсуждала войну в Украине.

Газета пишет, что взлом телефона был обнаружен летом, когда в Консервативной партии уже началась кампания за должность премьер-министра. Тогда Трасс еще была главой МИД. Трасс стала премьер-министром Великобритании 6 сентября, но проработала всего полтора месяца.

Сообщается, что Трасс даже была вынуждена сменить номер мобильного телефона, которым она пользовалась более 10 лет.

Представитель правительства пока прокомментировал, что высшие должностные лица страны соблюдают "строгие" меры кибербезопасности и что правительство не будет предоставлять подробности об "индивидуальных мерах безопасности".

The Mail on Sunday указывает, что Трасс опасалась обнародования информации о взломе. Она боялась, что, если новость об этом просочится в СМИ, это может помешать ей в гонке за пост премьер-министра.

Ссылаясь на анонимные источники информации, издание указывает, что есть подозрение, что работали российские хакеры. Эта информация не подтверждена.

Несколько британских политиков из других партий выразили возмущение тем, что новости о хакерской атаке стали достоянием общественности только сейчас.