Глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заверил в понедельник посла Латвии Кристине Нашениеце в том, что границу между Эстонией и Латвией не закроют.
Глава МВД Эстонии: мы не будем закрывать границу с Латвией
"Сегодня утром с нами связалась посол Латвии Кристине Нашениеце, выразившая желание встретится при первой возможности.
Темой встречи были смешанные сигналы и предложенная министром иностранных дел идея восстановить пограничный контроль на границе Эстонии с Латвией.
Я заверил посла, что речь идет скорее о политической дискуссии и никто не собирается закрывать границу", - написал Ляэнеметс в соцсетях.
По его словам, Эстония успешно сотрудничает с латвийской погранохраной. "Мы доверяем их профессионализму и, если мы будем составлять реальные планы, то обязательно проинформируем об этом и южных соседей и будем всесторонне сотрудничать с ними", - пообещал Ляэнеметс.
В течение короткой, но содержательной встречи министр и посол обменялись мыслями на тему помощи украинским военным беженцам и того, когда и в какой форме следует обращаться за помощью к другим партнерам в ЕС.
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