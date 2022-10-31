Глава МВД Эстонии: мы не будем закрывать границу с Латвией

"Сегодня утром с нами связалась посол Латвии Кристине Нашениеце, выразившая желание встретится при первой возможности.

Темой встречи были смешанные сигналы и предложенная министром иностранных дел идея восстановить пограничный контроль на границе Эстонии с Латвией.

Я заверил посла, что речь идет скорее о политической дискуссии и никто не собирается закрывать границу", - написал Ляэнеметс в соцсетях.

По его словам, Эстония успешно сотрудничает с латвийской погранохраной. "Мы доверяем их профессионализму и, если мы будем составлять реальные планы, то обязательно проинформируем об этом и южных соседей и будем всесторонне сотрудничать с ними", - пообещал Ляэнеметс.

В течение короткой, но содержательной встречи министр и посол обменялись мыслями на тему помощи украинским военным беженцам и того, когда и в какой форме следует обращаться за помощью к другим партнерам в ЕС.