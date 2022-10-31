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Мобилизация "закончилась", а приказа Путина до сих пор нет

rus.tvnet.lv
Мобилизация "закончилась", а приказа Путина до сих пор нет
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Плакат призывает к мобилизации. Иллюстративное фото
Плакат призывает к мобилизации. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

Хотя на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизации, соответствующего официального приказа президента России Владимира Путина по этому поводу до сих пор нет, сообщает российское издание The Insider.

28 октября Шойгу сообщил Путину, что мобилизация завершена, так как план по мобилизации 300 тысяч человек выполнен.

Отныне кроме обязательного призыва в армию будут принимать только добровольцев и кандидатов, готовых служить по контракту.

"Выполнена отправка граждан, призванных в рамках мобилизации, оповещение граждан прекращено, дополнительных задач не планируется. Поставленная Вами задача - 300 тысяч человек - выполнена. Дополнительных задач не планируется", Шойгу сказал Путину.

Однако, как подчеркивают эксперты, до тех пор, пока не будет официального приказа Путина о прекращении мобилизации, не исключено, что мужчин мобилизуют и отправляют на войну в Украину.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в понедельник, 31 октября, что приказа о прекращении мобилизации нет, но в случае его издания общественность будет проинформирована.

Отвечая на вопрос СМИ, возможно ли получение регионами России новых мобилизационных задач, а значит и новых мобилизационных мероприятий, Песков сослался на заявление Шойгу на прошлой неделе и призвал ориентироваться на него.

Галерея: Мобилизация в России

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