Хотя на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизации, соответствующего официального приказа президента России Владимира Путина по этому поводу до сих пор нет, сообщает российское издание The Insider.
Мобилизация "закончилась", а приказа Путина до сих пор нет
28 октября Шойгу сообщил Путину, что мобилизация завершена, так как план по мобилизации 300 тысяч человек выполнен.
Отныне кроме обязательного призыва в армию будут принимать только добровольцев и кандидатов, готовых служить по контракту.
"Выполнена отправка граждан, призванных в рамках мобилизации, оповещение граждан прекращено, дополнительных задач не планируется. Поставленная Вами задача - 300 тысяч человек - выполнена. Дополнительных задач не планируется", Шойгу сказал Путину.
Однако, как подчеркивают эксперты, до тех пор, пока не будет официального приказа Путина о прекращении мобилизации, не исключено, что мужчин мобилизуют и отправляют на войну в Украину.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в понедельник, 31 октября, что приказа о прекращении мобилизации нет, но в случае его издания общественность будет проинформирована.
Отвечая на вопрос СМИ, возможно ли получение регионами России новых мобилизационных задач, а значит и новых мобилизационных мероприятий, Песков сослался на заявление Шойгу на прошлой неделе и призвал ориентироваться на него.
Галерея: Мобилизация в России
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