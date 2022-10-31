Мобилизация "закончилась", а приказа Путина до сих пор нет

28 октября Шойгу сообщил Путину, что мобилизация завершена, так как план по мобилизации 300 тысяч человек выполнен.

Отныне кроме обязательного призыва в армию будут принимать только добровольцев и кандидатов, готовых служить по контракту.

"Выполнена отправка граждан, призванных в рамках мобилизации, оповещение граждан прекращено, дополнительных задач не планируется. Поставленная Вами задача - 300 тысяч человек - выполнена. Дополнительных задач не планируется", Шойгу сказал Путину.

Однако, как подчеркивают эксперты, до тех пор, пока не будет официального приказа Путина о прекращении мобилизации, не исключено, что мужчин мобилизуют и отправляют на войну в Украину.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в понедельник, 31 октября, что приказа о прекращении мобилизации нет, но в случае его издания общественность будет проинформирована.

Отвечая на вопрос СМИ, возможно ли получение регионами России новых мобилизационных задач, а значит и новых мобилизационных мероприятий, Песков сослался на заявление Шойгу на прошлой неделе и призвал ориентироваться на него.

Галерея: Мобилизация в России