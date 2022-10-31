"Люди задыхались, кричали, их сжимало, они падали". Рассказы очевидцев давки в Сеуле

Народу было так много, что машины скорой помощи с трудом пробирались через толпу Фото: JUNG YEON-JE

Ахмед с друзьями пришли в Итхэвон задолго до начала трагедии, проведя несколько часов в узком наклонном переулке, идущем от главной улицы района, которая вскоре стала центром развернувшейся трагедии.

"Мы всегда ходим в этот переулок. Не знаю почему, но в нем хорошие бары и на Хэллоуин всегда полным-полно в хэллоуинских нарядах", - рассказал он.

К 11 вечера стало ясно, что что-то не так. Сильно обеспокоенный Ахмед оказался в огромной толпе людей: "Народу было так много, что это было похоже на волну, ничего нельзя было сделать. Даже если ты стоял на месте, то все равно кто-то подталкивал тебя со всех сторон".

Самой частой причиной смерти в давке является остановка сердца Фото: ANTHONY WALLACE

Он упал на землю, но как-то сумел подняться и выбрался из толпы, вскарабкавшись на несколько ступеней, идущих вдоль переулка.

В 22.20 по местному времени ситуация стала отчаянной. Несколько человек упали, в результате чего образовалась массовая давка. Толпы, давившие с обоих концов узкой улицы, означали, что выбраться из нее не мог никто.

"Люди задыхались, кричали… их сжимало… они падали… было слишком много людей", - рассказывал Ахмед.

"Я был на ступеньке, я просто смотрел на все происходящее, как люди делали последний вздох… И я ничего не мог сделать, просто стоял и глядел на задыхающихся людей".

В ожидании машин скорой помощи тела складывали прямо на улице под охраной полицейских Фото: JUNG YEON-JE