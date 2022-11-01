Все решает народ: личный опыт в Швейцарии. Возможно ли такое в Латвии?

Интересно, что в Швейцарии политики выражаются совсем иначе, не как в Латвии, очень осторожно. Например, в каждом втором предложении проскальзывает "если народ захочет, то сделаем так".

А как в Латвии? Нужно ли нам больше прямой демократии?

Могла бы система швейцарского образца работать в Латвии? Следует ли в Латвии сделать референдумы более доступными, например, уменьшить число подписей, необходимых для их инициации? Политолог Юрис Розенвалдс убежден, что швейцарская система не для нашей страны. Латвия относится к обществам со сравнительно низким уровнем доверия как к государственным институтам, так и граждан друг к другу. В этом смысле мы сильно отличаемся от скандинавских стран и той же Швейцарии. К тому же мы - расколотое общество, и эта проблема остается острой, пояснил он.

Политолог подчеркнул: "Прямая демократия не приспособлена для того, чтобы решать проблемы, и недавний пример тому - Brexit, когда небольшой процентный перевес тех, кто был за выход из ЕС, решил судьбу страны".

Латвии необходимо развиваться в рамках той политической системы, какая есть.

Тем не менее, по мнению Юриса Розенвалдса, ситуация, когда в Латвии надо собрать 150 тысяч для инициации референдума - ненормальна. "Столько подписей собрать в нашей стране невозможно", - поясняет эксперт.