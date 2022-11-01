1 октября граждане Латвии выбрали новый Сейм. И в следующие четыре года всем нам остается надеяться, что написанное в туманных программах партий будет реализовано так, как хотелось бы избирателям. Законы, принимаемые слугами народа, могут быть не в интересах избирателей. Например, непопулярная налоговая реформа, которая поставила точку на карьере многих самозанятых и работающих на неполную ставку. Но что можно сделать в Латвии, если решения, которые принимает Сейм, вас не устраивают?
Все решает народ: личный опыт в Швейцарии. Возможно ли такое в Латвии?
RUS TVNET рассказывает о личном опыте прямой демократии в Швейцарии, о том, как там население может оспорить решение властей и каковы перспективы прямой демократии в Латвии.
Как это происходит в Швейцарии - личный опыт
Четыре раза в год каждый гражданин Швейцарии получает конверт от государства. В этом конверте приглашение принять участие в референдуме. Предлагаемые вопросы бывают трех уровней - страны, кантона и города. Если граждане поддержат определенную инициативу, то она становится обязательной к исполнению. Большинство референдумов инициированы гражданами - например, население не устраивает какой-то новый закон, и инициативный комитет начинает сбор подписей за его отмену. Для реализации новой инициативы или отмены закона на уровне страны надо собрать 100 тысяч подписей в течение 18 месяцев. В Швейцарии население - 8,6 миллиона человек, то есть необходимо собрать чуть более 1% голосов (1,16%, если быть точными).
Обычно на голосование выставлено около десяти вопросов, но можно проголосовать только по части из них. Конверт для голосования содержит не только материалы для голосования, но и информацию о законах, описание точки зрения правительства на текущую проблему, а также аргументы оппозиции.
Открывать этот самый конверт надо крайне бережно, именно его и используют снова в голосовании по почте. Все тщательно продумано, конверт снова заклеивается.
В конверте содержатся формуляры для голосования за инициативы на уровне города, кантона и всей страны в целом. И в каждом городе и кантоне инициативы свои.
В августе я получила свой конверт для голосования. Можно отдать свой голос заранее по почте или в день самого референдума прийти на избирательный участок. Он был назначен на 25 сентября 2022 года. Голосование проходило по 11 вопросам.
На уровне страны на кону были четыре вопроса:
- Запрет на массовое содержание скота, так как это негуманно и неэкологично;
- Повышение налога на добавленную стоимость, чтобы получить дополнительное финансирование на пенсионный фонд;
- Пенсионная реформа, включающая повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет;
- Отмена определенного налога для предприятий.
Один из них лично мне показался наиболее важным - реформа пенсионной системы. Среди прочего реформа включает такую меру, как повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет, то есть таким же, как для мужчин. В этом вопросе я выступаю против. Согласно исследованию, проведенному Федеральным ведомством социального страхования Швейцарии, средний размер пенсии по старости для женщин на 37% ниже, чем для мужчин. Причина такого разрыва - гендерное неравенство в оплате труда. К тому же рынок труда в Швейцарии реально дискриминирует пожилых работников, еще один год может стать непосильной ношей.
Но были еще три вопроса, за которые надо было проголосовать и, соответственно, прочитать информацию по ним. Обычно для меня голосование занимает пару часов анализа.
Итак, в конце концов голосую:
1. Против запрета на массовое содержание скота. Я прислушиваюсь к фермерам, которые не считают реформу реализуемой. Уже сейчас условия содержания животных в Швейцарии очень строго регулируются.
2. Против повышения налога на добавленную стоимость. На мой взгляд, повышение этого налога несправедливо для финансово незащищенных слоев населения.
3. Против реформы пенсионной системы. Считаю, сначала надо устранить дискриминацию на рынке труда для женщин, а потом уже назначать одинаковый пенсионный возраст.
4. Против отмены налога для предприятий - этот налог идет на социальные нужды.
В целом я проголосовала по всем 11 вопросам.
Я голосовала по почте немного заранее. В день референдума, 25 сентября, избирательные участки работали с 10:00 до 12:00, и уже к обеду были известны результаты.
Для меня большим разочарованием стало то, что реформа пенсионной системы была принята - пенсионный возраст для женщин в Швейцарии будет повышен с 64 до 65 лет.
Многие активисты из движения против пенсионной реформы выразили мнение, что мужчины в этом голосовании не поддержали женщин. К сожалению, при прямой демократии не гарантировано, что получишь результат, который хочешь. При этом никто не сомневается в эффективности системы. Никто не говорит: "А зачем голосовать вообще?" - как это часто бывает в Латвии, когда исход голосования неудовлетворителен. Наоборот - уже в день проигранного голосования началось обсуждение новых инициатив, следующих шагов, как сделать лучше в следующий раз.
Интересно, что в Швейцарии политики выражаются совсем иначе, не как в Латвии, очень осторожно. Например, в каждом втором предложении проскальзывает "если народ захочет, то сделаем так".
А как в Латвии? Нужно ли нам больше прямой демократии?
Могла бы система швейцарского образца работать в Латвии? Следует ли в Латвии сделать референдумы более доступными, например, уменьшить число подписей, необходимых для их инициации? Политолог Юрис Розенвалдс убежден, что швейцарская система не для нашей страны. Латвия относится к обществам со сравнительно низким уровнем доверия как к государственным институтам, так и граждан друг к другу. В этом смысле мы сильно отличаемся от скандинавских стран и той же Швейцарии. К тому же мы - расколотое общество, и эта проблема остается острой, пояснил он.
Политолог подчеркнул: "Прямая демократия не приспособлена для того, чтобы решать проблемы, и недавний пример тому - Brexit, когда небольшой процентный перевес тех, кто был за выход из ЕС, решил судьбу страны".
Латвии необходимо развиваться в рамках той политической системы, какая есть.
Тем не менее, по мнению Юриса Розенвалдса, ситуация, когда в Латвии надо собрать 150 тысяч для инициации референдума - ненормальна. "Столько подписей собрать в нашей стране невозможно", - поясняет эксперт.
В Латвии последний референдум проходил в 2012 году. Это был референдум о русском языке как втором государственном. Этот референдум вызвал немалое волнение в обществе, вследствие чего процесс сбора подписей был изменен. А именно ранее - в первом туре - законодательная инициатива должна была собрать 10 000 нотариально заверенных подписей избирателей и подать их в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), а вот во втором туре государство за счет собственных средств создавало пункты сбора подписей на один месяц, где дополнительно к уже собранным 10 000 нужно было собрать еще одну десятую часть подписей избирателей. Согласно новому процессу, 150 тысяч нотариально заверенных подписей организаторы должны собрать сами. Для Латвии с населением в 1,8 млн человек это около 8%!
Фактически политики так испугались референдума о русском языке, что сделали референдумы практически невозможными в целом, хотя они и возможны на бумаге.
С тех пор, с 2013 года, в ЦИК было внесено 35 законодательных инициатив, но ни одной из них не удалось собрать 150 тысяч подписей.
Однако в последние годы тема референдумов и их доступности активно обсуждается. И в этом направлении появляются новые инициативы. Например, в данный момент группа жителей и патриотов Латвии собирает подписи на портале https://www.referendums.info с целью сократить число людей, которое необходимо для инициации референдума, со 150 до 50 тысяч. Аргументы инициативного комитета таковы: "Статья 2 Конституции Латвийской Республики гласит: "Суверенная власть латвийского государства принадлежит народу Латвии", но работает ли этот принцип сейчас? Граждане Латвии должны иметь практические возможности реализовать то, что предусмотрено Конституцией. Должны быть доступны инструменты для изъявления воли народа в разумные сроки".
Стоит отметить, что это не единственная инициатива команды. Эти же люди собирают подписи и за "укрепление основ семьи, которую образуют мужчина и женщина". Инициатива о референдумах пользуется большой популярностью.
Однако и без этой инициативы в публичном поле все чаще звучит дискуссия о том, что процесс инициации референдума должен быть пересмотрен и облегчен. Возможно, Сейм нового созыва сделает успехи в этом направлении.
Марина Альтман - участница медийного марафона "Гражданские журналисты для СМИ".
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