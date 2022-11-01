"Ни света, ни связи": как киевляне обходятся без электричества

Девушка заряжает мобильный телефон в трамвае Фото: УНІАН

"Нет света, нет связи, интернет исчез. Мы с сыном сидели в коридоре и не знали, что тревога закончилась еще четыре часа назад. Пришлось бежать на улицу, чтобы узнать, что происходит", - рассказывает киевлянин Святослав.

По его словам, сейчас на Оболони (район на севере Киева) связи нет вообще ни у одного оператора мобильной связи, связь исчезла полностью.

Часть Киева осталась без света, перебои с водой были в 80% домов украинской столицы Фото: SERGEI SUPINSKY

Связь обнаружилась в одном единственном месте - переходе в метро: "Сейчас все там собираются, это как бы такой переговорный пункт", - сказал он.

Киевлянка Дарья Анцибор тоже только в метро смогла найти интернет.

Чтобы приготовить завтрак, она со своей водой пришла к подруге, у которой воды нет, зато есть газ: "Народу полно на улицах, все в движении. Воду в бутылках несут, по телефону разговаривают, новости пытаются узнать".

Учительница Мария Гуреш рассказывает, как во время обстрелов проводила онлайн-урок и как пропал интернет. Какое-то время удалось продолжить на мобильном интернете, но потом исчез и он.

Киев без света Фото: Getty Images