Ушла из жизни бывшая депутат Сейма Инесе Бирзниеце

Инесе Бирзниеце родилась 25 мая 1951 года. Возглавляла Латышское общество Южной Калифорнии. С 1988 по 1990 год была активным членом Американской латышской ассоциации.

Была депутатом Сейма трех созывов, была избрана от партии Latvijas ceļš. До этого Бирзниеце работала как в редакции газеты Atmoda, так и в пресс-центре Верховного Совета Латвии, где ее пресс-релизы на английском языке составили историческую хронику восстановления независимости Латвии.

Бирзниеце посвятила свои знания работе консультанта в Комиссии Сейма по европейским делам. Также она консультировала политиков и общество стран Восточного партнерства по вопросам европейской интеграции.

Прощание с Бирзниеце состоится в субботу, 5 ноября, в 11:00 в Рижском латышском обществе.