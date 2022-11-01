27 октября, в возрасте 71 года скончалась адвокат, бывшая депутат Сейма Инесе Бирзниеце, сообщила бывший политик Карина Петерсоне.
Ушла из жизни бывшая депутат Сейма Инесе Бирзниеце
Инесе Бирзниеце родилась 25 мая 1951 года. Возглавляла Латышское общество Южной Калифорнии. С 1988 по 1990 год была активным членом Американской латышской ассоциации.
Была депутатом Сейма трех созывов, была избрана от партии Latvijas ceļš. До этого Бирзниеце работала как в редакции газеты Atmoda, так и в пресс-центре Верховного Совета Латвии, где ее пресс-релизы на английском языке составили историческую хронику восстановления независимости Латвии.
Бирзниеце посвятила свои знания работе консультанта в Комиссии Сейма по европейским делам. Также она консультировала политиков и общество стран Восточного партнерства по вопросам европейской интеграции.
Прощание с Бирзниеце состоится в субботу, 5 ноября, в 11:00 в Рижском латышском обществе.
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