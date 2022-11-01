Путин "не задумывался" об указе о завершении мобилизации. И в Кремле решили, что он не нужен

Как утверждает газета "Известия", законопроект с поправками в УК РФ вскоре собираются внести в Госдуму. Среди авторов, если верить изданию, есть глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, бывший замминистра обороны России.

Именно за его подписью в последние месяцы через Госдуму проходили законопроекты, связанные с уточнением законов ради обеспечения вторжения в Украину. В частности, об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении службы (уже подписан президентом) или об отмене запрета мобилизовать ранее судимых граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Теперь Картаполов и другие авторы законопроекта, если верить "Известиям", предлагают за отказ от мобилизации штрафами лишать свободы на срок до пяти лет или назначить штрафы на сумму до 500 тысяч рублей.

Еще один автор - Эрнест Валеев ("Единая Россия") из комитета Госдумы по безопасности - подтвердил газете, что законопроект готов к внесению в парламент. "Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу", - сказал он. "Это неправильно в принципе", - заявил Валеев.

За время мобилизации был только один известный случай попытки привлечь к уголовной ответственности человека, отказывавшегося являться по повестке. Дело было прекращено прокуратурой именно на том основании, о котором сказал депутат Валеев: действующая ст. 328 УК РФ касается только призыва на срочную службу, а не призыва по мобилизации.

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