С началом ноября, традиционного месяца мужского здоровья, Латвийская ассоциация урологов (LUA) третий год подряд организует ставшую традиционной онлайн-трансляцию "Мужчина, живи!", посвященную мужскому здоровью. В эфире телевизионного канала TV4, а также в профиле ассоциации в Facebook 29 и 30 ноября с 15:30 до 18:00 можно будет посмотреть трансляцию, которая соберет ведущих специалистов здравоохранения.
Ежегодно в Латвии из-за этой болезни умирает в два раза больше мужчин, чем в среднем в ЕС
Для привлечения внимания более широкой общественности LUA в этом году объединилась с известной театральной труппой KVADRIFRONS. Они совместно с post-metal-группой TESA в рамках месяца мужского здоровья представят новый спектакль о раке простаты - Pis*ies vai dzīvot. Премьера состоится 25 ноября в квартале H20 6.
Рак простаты - наиболее распространенное онкологическое заболевание среди мужчин. Данные статистики показывают, что с 2017 года в Латвии ежегодно в борьбе с этой болезнью лишаются жизни в два раза больше мужчин, чем в среднем в Европейском союзе. В 2021 году их было почти 500 человек.
В 2017 году в Латвии была отмечена самая высокая смертность от этого вида рака, а именно 74 случая смерти на 100 000 жителей.
Всемирная организация здравоохранения признала Латвию страной с особенно высокой смертностью людей трудоспособного возраста - 52% новых случаев рака простаты были выявлены у мужчин в возрасте до 69 лет.
Причина преждевременной смерти - запоздалое обращение к врачу
К сожалению, рак простаты - не единственное заболевание, которое уносит жизни мужчин. Данные SPKC показывают, что в 2021 году от злокачественных опухолей в Латвии умерло более 3000 мужчин. Наиболее распространенной причиной этих смертей является запоздалое обращение к врачу.
"Латвийские мужчины безразличны к своему здоровью. Техосмотр своего автомобиля проходим регулярно, а о себе самом говорим - у меня ничего не болит, так зачем проверяться. В этом году мы также хотим напомнить мужчинам, что в случае онкологического заболевания жалобы появляются только при запущенной стадии болезни, когда может быть уже поздно. Посещение врача или лечение не делают нас слабыми или немощными. Но такими нас непременно сделает болезнь, с которой не справились вовремя. Современные технологии позволяют выполнять операции, которые полностью ликвидируют опухоль, а также уменьшают время восстановления и испытываемый при этом дискомфорт. Поэтому приглашаем каждого мужчину раз в год обратиться к врачу и своевременно пройти обследование", - говорит президент Латвийской ассоциации урологов, доктор медицинских наук Юрис Плонис.
Продолжая заложенную в 2020 году традицию, Латвийская ассоциация урологов хочет разрушить стереотипы и предоставить мужчинам и их семьям возможность в одном месте получить ответы на интересующие их вопросы у лучших специалистов здравоохранения в Латвии.
Поэтому третий год подряд 29 и 30 ноября в течение более чем 2 часов жители Латвии смогут посмотреть онлайн-беседы о мужском здоровье. Они затронут такие темы, как мужское здоровье и медицинские обследования, которые надо проводить в соответствующем возрасте, диагностика, лечение, профилактика рака простаты и других болезней, а также влияние образа жизни на развитие рака.
Прямая трансляция состоится на странице Латвийской ассоциации урологов в Facebook, на телеканале TV4 и на портале Sportacentrs.com. В эти дни любой анонимно сможет задать важные для себя вопросы. За более полной информацией и программой приглашаем следить на странице Латвийской ассоциации урологов в Facebook.
Для своевременного выявления рака простаты мужчине после 50 лет по крайней мере раз в год надо посещать уролога. Параллельно с этим необходимо регулярно делать анализ крови на ПСА, который является первым и самым простым шагом проведения диагностики рака простаты. Мужчинам, у членов семьи которых был выявлен рак простаты, этот анализ следовало бы делать уже с 45-летнего возраста.
Специалисты напоминают, что в четырех латвийских больницах - Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской больнице Паула Страдиня, Лиепайской региональной больнице и Даугавпилсской региональной больнице - пациентам доступен зеленый коридор. Если у семейного врача или врача-специалиста имеются подозрения на онкологическое заболевание, то пациента немедленно направляют в эти больницы, чтобы за государственный счет провести дополнительные обследования и в случае необходимости - обеспечить лечение. При своевременном выявлении и лечении болезни рак можно вылечить.
Искусство против рака
Для привлечения внимания более широкой общественности к вопросам мужского здоровья в этом году LUA объединилась с известной театральной труппой KVADRIFRONS, которая неоднократно была номинирована и удостаивалась латвийской театральной награды "Ночь лицедеев". Они представят новый спектакль о раке простаты Pis*ies vai dzīvot.
Режиссер спектакля Рейнис Ботерс объясняет, что в основе идеи постановки лежат личные переживания: "Не секрет, что темы для своих спектаклей я выбираю под впечатлением событий и опыта собственной жизни. Можно было бы даже сказать, что это стало особенностью моей творческой деятельности. Этот проект не исключение. Опыт близких и не очень близких людей, опыт, связанный иногда с неотвратимым приближением смерти, болью и брутальными изменениями тела, является тяжелым и психологически, и физически как для самих онкологических пациентов, так и для их близких. Думаю, что эту тему важно раскрывать языком искусства, особенно с позиции мужчины. По-моему, о раке простаты и пациентах говорят слишком мало, у них нет лобби в политическом секторе и достаточной поддержки в государственных инстанциях. Я всей душой верю, что крупноформатное художественное событие на эту тему может сделать ее актуальной и запустить процессы на социальном и бюрократическом уровнях. Но самое важное - призвать мужчин своевременно заботиться о своем здоровье".
В спектакле соединились разные медиа, создав сообща единое произведение сценического искусства. Агате Банкава и Валерий Олехно создали современную танцевальную хореографию, группа Tesa создаст музыкальную драматургию в характерных для себя настроениях, актер Улдис Сникерс воплотит образ мужского полового члена, в свою очередь визуальный образ спектакля создали Катрина Нейбурга и Берта Вилипсоне. В спектакле используются как документальные, так и постановочные видеоматериалы, которые ассоциируются с тематикой рака простаты. Спектакль был создан при финансовой поддержке VKKF.
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