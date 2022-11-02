Фракции 14-го Сейма выбрали руководителей

Председателем фракции "Нового Единства" в 14-м Сейме остался Айнар Латковскис, его заместителем стала бывший советник премьер-министра Агнесе Краста.

Председателем фракции Союза зеленых и крестьян утвержден Виктор Валайнис, а заместителем - Аугуст Бригманис.

Фракцию "Объединенного списка" возглавит Эдгар Таварс, а его заместителями будут Марис Кучинскис и Юрис Вилюмс.

Председателем фракции Национального объединения избран Райвис Дзинтарс, его заместителем - Янис Домбрава.

Фракцию "За стабильность!" возглавит Алексей Росликов, а его заместителем станет Светлана Чулкова.

Председателем фракции "Прогрессивных" избран Каспар Бришкенс, а Атис Швинка и Яна Симановска будут его заместителями.

Айнарс Шлесерс стал председателем фракции партии "Латвия на первом месте", а его заместителем будет Кристап Криштопанс.