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Фракции 14-го Сейма выбрали руководителей

rus.tvnet.lv/LETA
Фракции 14-го Сейма выбрали руководителей
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Первое заседание 14-го Сейма
Первое заседание 14-го Сейма Фото: Edijs Pālens/LETA

Согласно информации, поданной в президиум парламента, фракции 14-го Сейма избрали свое руководство.

Председателем фракции "Нового Единства" в 14-м Сейме остался Айнар Латковскис, его заместителем стала бывший советник премьер-министра Агнесе Краста.

Председателем фракции Союза зеленых и крестьян утвержден Виктор Валайнис, а заместителем - Аугуст Бригманис.

Фракцию "Объединенного списка" возглавит Эдгар Таварс, а его заместителями будут Марис Кучинскис и Юрис Вилюмс.

Председателем фракции Национального объединения избран Райвис Дзинтарс, его заместителем - Янис Домбрава.

Фракцию "За стабильность!" возглавит Алексей Росликов, а его заместителем станет Светлана Чулкова.

Председателем фракции "Прогрессивных" избран Каспар Бришкенс, а Атис Швинка и Яна Симановска будут его заместителями.

Айнарс Шлесерс стал председателем фракции партии "Латвия на первом месте", а его заместителем будет Кристап Криштопанс.

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