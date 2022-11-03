Министерство иностранных дел России опубликовало заявление "о предотвращении ядерной войны". Там говорится, что Россия "гипотетически" может применить ядерное оружие исключительно в оборонительных целях либо при угрозе существования государства, передает "Медуза".
МИД РФ призвал "не допустить ядерную войну". При этом Путин постоянно ею угрожает
"Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана, - сказано в заявлении. - Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ (Оружие массового уничтожения - ред.), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Министерство заявило, что главной задачей является недопущение любого военного столкновения ядерных держав и призвало другие страны, обладающие ядерным оружием, "на деле продемонстрировать готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта".
Что случилось?
Президент России Владимир Путин регулярно угрожает использованием ядерного оружия. 24 февраля во время обращения к россиянам в связи с началом полномасштабного нападения на Украину он пообещал, что тех, кто решит вмешаться в конфликт, будет ждать ответ, с которым "в своей истории еще не сталкивались".
Позднее, в сентябре, он заявил, что при угрозе территориальной целостности РФ применит "все имеющиеся в распоряжении средства". Вскоре после этого Россия аннексировала четыре региона Украины.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 1 ноября заявил, что попытки Украины вернуть свои территории расцениваются как угроза существованию России.
На следующий день The New York Times со ссылкой на свои источники среди американских чиновников сообщило, что в октябре российские генералы обсуждали применение ядерного оружия в Украине. При этом, как подчеркнуло издание, пока момент нет доказательств, что в России начали техническую подготовку к удару.
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