МИД РФ призвал "не допустить ядерную войну". При этом Путин постоянно ею угрожает

"Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана, - сказано в заявлении. - Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ (Оружие массового уничтожения - ред.), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Министерство заявило, что главной задачей является недопущение любого военного столкновения ядерных держав и призвало другие страны, обладающие ядерным оружием, "на деле продемонстрировать готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта".

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