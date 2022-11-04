Биологическое хозяйство Ragāres - пример для многих фермеров. Еще с 1995 года оно официально является биологическим хозяйством, сначала еще с полученным Зеленым сертификатом, а потом и с сертификатом биологического крестьянства. В Ragāres в Скриверской волости хозяйничает Янис Вайварс, который продолжает наследие дедушки и бабушки Мары и Яниса - растениеводство.
Лучшее место в мире с перспективой будущего
Бабушка и дедушка Яниса - Мара и Янис Вайвари - как в течение жизни, так и в результате научных исследований и практического хозяйствования пришли к выводу, что система биологического крестьянства - экономически обоснована, более устойчива и даже имеет более высокий потенциал урожая.
Бабушка - одна из создателей движения биологического сельского хозяйства в Латвии
Янис рассказывает, что его бабушка и дедушка были страстными людьми природы. Оба были докторами сельскохозяйственных наук и работали в Скриверском сельскохозяйственном институте. Мара была специалистов в вопросах обработки земли и еще в советские годы включала в официальные исследования и тестовые участки, ухоженные биологическими методами.
Мара была одной из создетелей движения биологического сельского хозяйства в Латвии.
"Мои бабушка и дедушка были из ячейки активистов, которые активно занимались созданием и развитием системы биологического сельского хозяйства в Латвии в девяностых годах прошлого века".
Хозяин нового поколения
Янис Вайварс хозяйничает в Ragāres с 2008 года. Несмотря на то, что изначально он планировал связать свою жизнь с информационными технологиями, сельское хозяйство, за плодами которого он следил с детства, оказалось ближе к сердцу. Вот уже более десяти лет он день изо дня хозяйничает на более чем семи гектарах, работая над новым видением Ragāres.
На вопрос, чем именно занимается хозяйство, Янис говорит, что об этом можно рассказывать часами, но короткий ответ звучит так: "Все, что связано с растениеводством в Латвии. У нас нет одного интенсивного культурного сада, у нас более 100 культур, зажатые на небольшом пятачке земли. Урожайное время в Ragāres - круглый год.
"От бабушки, вроде бы, перенял самое неприятное - создание чая. Чтобы сезон был гораздо длиннее, хозяйство засажено - у нас есть ягоды, чаи, приправы. Одни и те же устройства используются для множества разных сфер. Нам есть что предложить круглый год, работа не останавливается.
Когда навещали Ragāres, Янис сказал, что именно сейчас - условно тихий период. "Мы почти все собрали и перешли на переработку. На Рождество начнем сезон кленового сока. В прошлом году начали с сиропа из березового сока".
На вопрос, сколько человек работают в этом хозяйстве, Янис говорит, что мало: "Гораздо меньше, чем нужно было бы. Мы с Элиной и еще два человека. У нас в этом году был двойной сезон. Этот год нельзя было не работать. Я сказал бы, что он был самым удачным до сих пор".
Элина - возлюбленная Яниса и большой его помощник. Элина несколько лет назад приняла решение отложить в сторону свою профессию архитектора и теперь готовит чаи и смеси приправ по рецептам бабушки Яниса. Во время прогулки по хозяйству Ragāres встречаем и Элину. Спрашиваем, действительно ли ей кажется, что это был верный выбор. "В тот момент, когда ты начинаешь понимать, что хочешь или не хочешь делать, начинаешь понимать свои приоритеты, все встает на свои места. Прошло какое-то время, и я ни на секунду ни жалею о своем выборе".
Элина с согласием говорит, что в конце каждого дня есть чувство хорошо сделанной работы. "Скорее, оно циклично. Год очень изменчив и интересен, и работа не надоедает".
Биологическое хозяйство вот уже более 30 лет
В Латвии - несколько сотен биологических хозяйств. Ragāres было одним из первых. "Моя бабушка попытки в биологическом сельском хозяйстве делала еще до девяностых годов.
В основе всего - идея о жизнеспособности почвы, природа сама достаточно хорошо может со всем справиться, если ты позаботишься о земле".
На вопрос, приходится ли, выбирая путь биологического сельского хозяйства, сталкиваться со сложностями, Янис говорит: "Я родился с этим, и я вообще не знаю иного пути. У меня была база, на которой работать, экспериментировать, так как изначально не было мысли о заработке".
Янис уже полностью отдался Ragāres, крестьянство - и его жизнь, и хлеб.
"Я понимаю, что жизнь сейчас более интенсивна, чем лет десять назад, много что более неопределенно, и сложное было бы все начинать с нуля".
Гуляя по малиннику, раскинувшемуся в нескольких метах, поговорили и о вредителях. Янис рассказал, что ни птицы, ни животные не являются большими вредителями, скорее - это маленькие насекомые. "Если что-то одно съедят, у нас есть много чего другого, чем заниматься. И здесь начинается многообразие".
Янис даже готов к природным катастрофам, если внезапно все бы замерзло, он научился заниматься сорняками. Да, сорняки! Их Янис использует в приготовлении как чаев, так и смузи и салатов.
"Мы собираем и все маленькие, съедобные сорняки для ресторанов, частных лиц и кружков прямых покупок. У нас длинный и сезон ягод - в хозяйстве примерно 20 видов ягод".
Наследие
Похоже, фирменный продукт Ragāres - чаи. "У нашего чая большое преимущество в том, что лечебные травы тщательно собирают руками, сортируют и делят. И смешивание готового чая и упаковка - ручная работа. В результате, можно получить вяленые фрукты, которые как являются лечебными, так и визуально выглядят наиболее красиво - отдельные, целые листочки, почки и побеги, неразделенные соцветия и лепестки. Именно такие попадают в чайную пачку. У листика каждого растения в чае будет свой цвет и его можно будет узнать, залитые, они раскрываются, не повреждаются. Прямо как с луга, леса и поля".
На вопрос, как он находит то, что необходимо людям, Янис рассказывает: "Мне кажется, что в Латвии любитель чая по-прежнему немного консервативен. Но еще с детства, приезжая с бабушкой на ярмарки, начал слышать, чего хотят люди. Наше наибольшее богатство - рецепты бабушки. Что-то, конечно, приспособлено, чтобы было не только полезно, но и вкусно.
Несмотря на то, что ценностью и увлечением бабушки были чая, Янис начал готовить и приправы, салаты, порошки и еще... В качестве дипломной работы в университете Янис защищал и быстрые супчики, которые по-прежнему являются очень излюбленным продуктом.
Галерея: Биологическое хозяйство Ragāres
Кризис
Во время разговора касаемся и не сильно приятных тем - энергокризис, происходящее в мире, как все это повлияет и ощущается ли влияние уже сейчас?
"Конечно, с обоих сторон - как потребление, так и предложение. В принципе, то, что нас ждут тяжелые времена, было известно еще какое-то время назад. Мы сейчас усиленно работаем, чтобы не надо было глубоко думать о происходящем. На происходящее мы повлиять не можем, поэтому мы смотрим на то, на что повлиять можем".
Янис уверен, что будет больше биологических крестьян, принимая во внимание рост цен.
Природа - это ресурс
Прогуливаясь по хозяйству, Янис знакомит с различными растениями и их свойствами. Есть растения как для улучшения иммунной системы, так и для пищеварения, для лечения кашля. Он говорит: "Каждое растение - медицина. В том числе и сорняки.
Природа привела это дело в порядок, все является ресурсом, надо только научиться им оперировать, а не бороться с ним".
Сходили осмотреть и построенные теплицы, в одной из них был очаровательный урожай паприки, которым гордится и сам хозяин. Были там и помидоры, огурцы, чили, в этом году опробовано и выращивание дынь.
В биологическом крестьянстве нет ничего нового, поэтому интересуемся о наблюдениях Яниса о том, растет ли в обществе понимание биологического крестьянства. "У людей понимание растет, но, конечно, всегда есть и будут те, которых не интересует ничего. Я иногда смотрю на вещи математически, и нельзя смешивать всех людей в одну кучу. В целом, я смотрю оптимистически; если смотреть в направлении Европы, то у небиологических продуктов сбыт будет никакой. Недавно у нас была большая группа из Швеции, и все были удивлены, что что-то такое, что есть у нас, может существовать. Многие выразили желание ехать к нам работать бесплатно и учиться".
Там же на территории Янис показывает фундук, боярышник, шиповник, посаженный еще с бабушкой орешник. Самые большие деревья были посажены более ста лет назад. Перед глазами ежедневности - историческое наследие. Янис добавляет: "И самое главное, все можно использовать!"
С оптимистическим взглядом в будущее
Янис прокомментировал и то, как оценивает латвийский климат в целом, является ли он дружественным фермерам:
"У нас потенциально лучшее место в мире с видением будущего.
Если смотреть глобально, потенциал огромен. Есть как возможности, так и дикая угроза, так как здесь остаются очень дорогие и хорошие ресурсы. Их нужно защищать".
После прогулки Янис приглашает нас в свое осеннее кафе, где можно осмотреть спектр продуктов и выпить чай с лемонграссом и мятой.
Он азартно рассказывает о свойствах лечебных растений и, смеясь, добавляет: "Моя задача, наверное, продать по возможности больше чая, я же всем, кто приезжает к нам, показываю растения, которые можно собрать самому и использовать весь год".
Работа и энтузиазм хозяина оценен различным наградами - в 2012 году - лауреат конкурса молодых фермеров Senču aicinājums, в 2017 году - награда Латвийского общества врачей Valetudo Patriae - за производство здоровых продуктов питания, в 2019 году получена наивысшая награда в конкурсе Министерства земледелия Sējējs - биологическое хозяйство года. На этом останавливаться они и не думают.
На прощание Янис говорит: "Все идет вперед".
Статья создана при материальной поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды
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