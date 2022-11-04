Лучшее место в мире с перспективой будущего

На вопрос, чем именно занимается хозяйство, Янис говорит, что об этом можно рассказывать часами, но короткий ответ звучит так: "Все, что связано с растениеводством в Латвии. У нас нет одного интенсивного культурного сада, у нас более 100 культур, зажатые на небольшом пятачке земли. Урожайное время в Ragāres - круглый год.

"От бабушки, вроде бы, перенял самое неприятное - создание чая. Чтобы сезон был гораздо длиннее, хозяйство засажено - у нас есть ягоды, чаи, приправы. Одни и те же устройства используются для множества разных сфер. Нам есть что предложить круглый год, работа не останавливается.

Когда навещали Ragāres, Янис сказал, что именно сейчас - условно тихий период. "Мы почти все собрали и перешли на переработку. На Рождество начнем сезон кленового сока. В прошлом году начали с сиропа из березового сока".

На вопрос, сколько человек работают в этом хозяйстве, Янис говорит, что мало: "Гораздо меньше, чем нужно было бы. Мы с Элиной и еще два человека. У нас в этом году был двойной сезон. Этот год нельзя было не работать. Я сказал бы, что он был самым удачным до сих пор".