Фото ⟩ В Каунасе на танцевальном представлении разделись не только танцоры, но и зрители

Организаторы фестиваля признаются, что не ожидали такого интереса к спектаклю, который был показан в Каунасе 15 октября. Билеты были раскуплены, как только они поступили в продажу, сообщает литовский портал 15min.lt. Хотя изначально планировалось продать 60 билетов, из-за большого интереса их количество было увеличено до 70.

Фото: Пресс-фото

"Когда мы вошли в зал, нам пришлось раздеться, и тогда танцоры приветствовали нас обнаженными", - говорит Фауста Симайте, специалист по маркетингу Каунасского театра танца, которая участвовала в представлении в качестве зрителя. "На сцену были приглашены десять зрителей, которые сами этого хотели. Меня удивило, что поднялся целый лес рук. Многие хотели присоединиться к танцорам на сцене".

"В конце шоу Марта пригласила всех остальных зрителей на сцену ощутить свою свободу движений, потанцевать. Мероприятие закончилось, когда все обнаженные люди крепко обнялись", - рассказывает она.

Фото: Пресс-фото

Просидев час на зрительских местах, напрочь забываешь, что ты голый, говорит Симайте.

Большая часть публики была в возрасте до 50 лет, однако был и совсем молодой зритель - 19-летний. Среди зрителей были и представители нудистского сообщества.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото