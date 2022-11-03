Видео ⟩ У Akropole Alfa сгорел автомобиль

Автомобиль женщины, когда она возвращалась домой из кафельного магазина, неожиданно стал дымить с передней правой стороны, а салон наполнился запахом гари.

Что произошло дальше, не могли представить себе ни владелица автомобиля, ни люди у торгового центра Akropole Alfa - машина загорелась, а пожар стал быстро усиливаться.

Женщина выражает благодарность всем, кто не остался в стороне и помог спасти то, что было возможно.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)