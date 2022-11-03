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Видео ⟩ У Akropole Alfa сгорел автомобиль

rus.tvnet.lv
У Akropole Alfa сгорел автомобиль
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Горящий атвомобиль у торгового центра Akropole Alfa
Горящий атвомобиль у торгового центра Akropole Alfa Фото: Ekrānuzņēmums no video/TVNET kolāža

В среду, 2 ноября, на глазах у рижанки сгорел единственный автомобиль семьи. Женщина благодарна судьбе, что удалось спасти хотя бы вещи из салона, сообщает передача Degpunktā.

Автомобиль женщины, когда она возвращалась домой из кафельного магазина, неожиданно стал дымить с передней правой стороны, а салон наполнился запахом гари.

Что произошло дальше, не могли представить себе ни владелица автомобиля, ни люди у торгового центра Akropole Alfa - машина загорелась, а пожар стал быстро усиливаться.

Женщина выражает благодарность всем, кто не остался в стороне и помог спасти то, что было возможно.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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