В среду, 2 ноября, на глазах у рижанки сгорел единственный автомобиль семьи. Женщина благодарна судьбе, что удалось спасти хотя бы вещи из салона, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ У Akropole Alfa сгорел автомобиль
У Akropole Alfa сгорел автомобиль
Автомобиль женщины, когда она возвращалась домой из кафельного магазина, неожиданно стал дымить с передней правой стороны, а салон наполнился запахом гари.
Что произошло дальше, не могли представить себе ни владелица автомобиля, ни люди у торгового центра Akropole Alfa - машина загорелась, а пожар стал быстро усиливаться.
Женщина выражает благодарность всем, кто не остался в стороне и помог спасти то, что было возможно.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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