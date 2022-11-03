С особым оформлением городской среды и широкой праздничной программой не только в центре столицы, но и в окрестностях Риги будет отмечаться месяц латвийских национальных праздников. После двухлетнего перерыва события пройдут очно, сообщает портал Рижской думы.
Вместо Staro Rīga - живой огонь. Как оформят столицу к праздникам?
В городскую среду возвращаются 10 световых инсталляций со словами латышских народных песен, уже завоевавших признание жителей в прошлом году. В этом году они будут расположены на Тейке, в Иманте, Золитуде, Зиепниеккалнсе, Вецмилгрависе, Московском форштадте и Плявниеках.
В ноябре в столице запланировано более 20 мероприятий, посвященных Дню Лачплесиса и Дню провозглашения Латвийской Республики. 11 ноября состоится традиционное зажжение поминальных свечей на братском кладбище Риги, после чего пройдет факельное шествие к памятнику Свободы и набережной 11 Ноября, а также запуск огненного плота по Даугаве у памятника Большому Кристапу. В свою очередь на площади Латышских стрелков состоится концерт "Песни силы" (Spēka dziesmas) с участием рижского фольклорного ансамбля и рок-группы Līvi.
18 ноября гостей праздника встретит праздничное мероприятие, посвященное 104-й годовщине провозглашения Латвийской Республики на площади Свободы, где выступит президент Эгил Левитс и состоится праздничный концерт.
В день рождения страны торжества пройдут и в микрорайонах. В парке Аркадия, в парке Дворца культуры Ziemeļblāzma, в Латгальском парке, возле Дворца культуры VEF и на Домской площади пройдет трансляция мероприятия на площади Свободы, совместное исполнение гимна Латвии, а также выступление рижских хоров.
Также в столице состоятся несколько праздничных концертов, мастер-классов и выставок в культурных центрах и музеях.
Вместо фестиваля света - живое огненное оформление
Несмотря на то, что фестиваль света Staro Rīga в этом году не будет проходить из соображений энергосбережения, а самоуправление отказалось от праздничного фейерверка, в центре города и его окрестностях праздничное убранство дополнит живой огонь. 18 ноября его можно будет увидеть на Бастионной горке, на городском канале и его мостах, Домской площади, во Дворце культуры VEF, в парке Аркадия и Латгальском саду, а также у Дворца культуры Ziemeļblāzma.
На более чем 1000 фонарных столбах и на Рижской ратуше будут установлены вертикальные флаги. Праздничное оформление столицы также дополнят несколько флаговых конструкций.
Узнать больше о мероприятиях, организованных Рижским самоуправлением ко Дню Лачплеша и годовщине провозглашения Латвии, можно на домашней странице. Буклеты с программой торжеств можно получить в рижских муниципальных библиотеках, культурных центрах и в Рижском туристическом информационном центре.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!