Вместо Staro Rīga - живой огонь. Как оформят столицу к праздникам?

Также в столице состоятся несколько праздничных концертов, мастер-классов и выставок в культурных центрах и музеях.

Вместо фестиваля света - живое огненное оформление

Несмотря на то, что фестиваль света Staro Rīga в этом году не будет проходить из соображений энергосбережения, а самоуправление отказалось от праздничного фейерверка, в центре города и его окрестностях праздничное убранство дополнит живой огонь. 18 ноября его можно будет увидеть на Бастионной горке, на городском канале и его мостах, Домской площади, во Дворце культуры VEF, в парке Аркадия и Латгальском саду, а также у Дворца культуры Ziemeļblāzma.

На более чем 1000 фонарных столбах и на Рижской ратуше будут установлены вертикальные флаги. Праздничное оформление столицы также дополнят несколько флаговых конструкций.

Узнать больше о мероприятиях, организованных Рижским самоуправлением ко Дню Лачплеша и годовщине провозглашения Латвии, можно на домашней странице. Буклеты с программой торжеств можно получить в рижских муниципальных библиотеках, культурных центрах и в Рижском туристическом информационном центре.