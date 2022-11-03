Свадьба королев красоты: Мисс Аргентина и Мисс Пуэрто-Рико обменялись кольцами

Мариана Варела и Фабиола Валентина познакомились на конкурсе Miss Grand International в 2020 году в Таиланде, где обе красавицы представляли Аргентину и Пуэрто-Рико.

​После попадания в финальную десятку две королевы красоты сдружились но, как выяснилось, они все это время тайно встречались, пишет CNN.

Девушки опубликовали видео, в котором показали историю своего романа. В ролике можно увидеть кадры из путешествий, момент помолвки и фото колец с крупными бриллиантами. Церемония бракосочетания прошла 28 октября в городе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико.