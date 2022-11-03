Со здания администрации в Херсоне пропал российский флаг

Эти кадры также были опубликованы в российских СМИ. Российские власти пока никак не прокомментировали снятие флага.

В то же время назначенный Россией губернатор области Кирилл Стремоусов признался телеканалу "Соловьев ТВ", что российские войска могут быть отведены на левый берег Днепра. Это будет означать сдачу города.

Нападение украинской армии на город может состояться в течение ближайших двух недель, заявил он.

Командующий украинской группировкой российских войск Сергей Суровикин ранее упомянул, что относительно Херсона возможны "трудные решения".

В последнее время украинская армия не вела активных наступательных действий, ограничиваясь обстрелами.

Утром в четверг, 3 октября, сообщалось, что в результате обстрела серьезно повреждено административное здание поселка на левом берегу Днепра под Херсоном.

З будівлі облдержадміністрації у Херсоні зняли російський прапор — про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський



Відео: Мост Херсон pic.twitter.com/nmVnnNbddm — hromadske (@HromadskeUA) November 3, 2022