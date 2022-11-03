Этой осенью зритель программы Латвийского телевидения 4. studija был удивлен рекламой, в которой предлагалось сдать грибы, которые обычно никто не собирает, - мухоморы. Эксперты в ботанике и фармацевтике объяснили, что мухомор может быть полезен в народной медицине, сообщает программа.
Зачем покупать мухоморы? Эксперты объяснили возможное применение
В этом году цены на боровики на рынке "взлетели до небес", однако, оказывается, можно получить деньги не только за исключительно вкусные, но и за ядовитые грибы. Как получается, что кто-то покупает мухоморы оптом, которые являются ядовитыми грибами?
Жительница Валмиеры рассказала, что в газете Liesma было объявление о покупке грибов - мухоморов без плодоножек. Кому так нужны мухоморы, что они даже покупают их, зная, что они ядовиты?
"Медицина, медицина, только медицина", - говорит покупатель мухоморов, когда ему позвонили по указанному номеру телефона.
Представитель музея Фармацевтики Индра Вилистере, объясняет, что очень популярно использовать мухоморы в качестве болеутоляющего средства.
"Сделай настойку, втирай, и она будет утолять боль, ее еще используют против опухолей", - говорит она.
"В первую очередь на суставы кладут свежие грибы, говорят, так меньше болит", - соглашается фитотерапевт Артур Терешко.
"Если у человека есть еще и воспаленные участки кожи, гнойные язвы, то ту красную пленку положите сверху, завяжите, держите, а когда она подсохнет, то дело ее окончено", -добавляет он.
Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)
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