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Зачем покупать мухоморы? Эксперты объяснили возможное применение

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Зачем покупать мухоморы? Эксперты объяснили возможное применение
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Мухоморы
Мухоморы Фото: FotoLot/Shutterstock

Этой осенью зритель программы Латвийского телевидения 4. studija был удивлен рекламой, в которой предлагалось сдать грибы, которые обычно никто не собирает, - мухоморы. Эксперты в ботанике и фармацевтике объяснили,  что мухомор может быть полезен в народной медицине, сообщает программа.

В этом году цены на боровики на рынке "взлетели до небес", однако, оказывается, можно получить деньги не только за исключительно вкусные, но и за ядовитые грибы. Как получается, что кто-то покупает мухоморы оптом, которые являются ядовитыми грибами?

Жительница Валмиеры рассказала, что в газете Liesma было объявление о покупке грибов - мухоморов без плодоножек. Кому так нужны мухоморы, что они даже покупают их, зная, что они ядовиты?

"Медицина, медицина, только медицина", - говорит покупатель мухоморов, когда ему позвонили по указанному номеру телефона.

Представитель музея Фармацевтики Индра Вилистере, объясняет, что очень популярно использовать мухоморы в качестве болеутоляющего средства.

"Сделай настойку, втирай, и она будет утолять боль, ее еще используют против опухолей", - говорит она.

"В первую очередь на суставы кладут свежие грибы, говорят, так меньше болит", - соглашается фитотерапевт Артур Терешко.

"Если у человека есть еще и воспаленные участки кожи, гнойные язвы, то ту красную пленку положите сверху, завяжите, держите, а когда она подсохнет, то дело ее окончено", -добавляет он.

Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)

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