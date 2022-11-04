"Почтальон" с Артемием Троицким: Путин и Собчак все равно будут вместе

При этом Троицкий уверен, что российская оппозиция не примет Собчак за границей, аура, которая создалась вокруг нее, не сулит хорошего к ней отношения. "Ксения в ближайшее время вернется в Российскую Федерацию, - говорит о наиболее вероятном варианте развития событий Артемий Троицкий. - Потому что она буквально член всей этой кремлевско-рублевской элитной путинской тусовки. То есть она своя в доску, но при этом как бы своенравная. За что, собственно говоря, на нее, по всей видимости, и наехали. Она всегда может попроситься обратно, ее, естественно, примут. Для этого, естественно, нужно сначала поторговаться и договориться. Я думаю, со стороны Ксении условие будет одно и простое: чтобы ее не сажали. А со стороны Путина требование будет: хватит, девчонка, чудить. И думаю, что Ксения вполне сможет на это условие пойти".