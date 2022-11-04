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"Их называли "мясом"": несколько мобилизованных из РФ две недели прячутся в лесу под Луганском

rus.tvnet.lv
"Их называли "мясом"": несколько мобилизованных из РФ две недели прячутся в лесу под Луганском
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Российские солдаты на военных учениях. Иллюстративное фото
Российские солдаты на военных учениях. Иллюстративное фото Фото: Kosmogenez/Shutterstock

Несколько мобилизованных из Томской области уже две недели прячутся в лесу в аннексированной Россией Луганской области Украины. Вернуться в часть они не могут, так как против них возбуждено уголовное дело за дезертирство, сообщает "Медуза" со ссылкой на источники.

По словам матери одного из мужчин, ее сына мобилизовали 26 сентября. Ему пообещали три месяца обучения в воинской части в Омске, но вместо этого вместе с другими призывниками увезли в Екатеринбург. Там им выдали обмундирование, и 29 сентября увезли в Ростовскую область. Через неделю мобилизованных отправили в Луганскую область Украины.

"Медуза" со ссылкой на источники утверждает, что новобранцев в обеих воинских частях называли "мясом".

В Луганской области мужчины попали под минометный обстрел и были вынуждены отступить. Мать мобилизованного говорит, что руководства на поле боя не было, начальником был назначен мобилизованный сержант, который сам не понимал, что делать.

"Они шли как пехота, у них не было никакого снаряжения. Пулеметы были, но разве с ними против танков можно?" - говорит мать мобилизованного.

Мужчины отступили в лес, в последний раз они выходили на связь с родными 17 октября.

Родственники солдат уже обращались за помощью к депутату Госдумы от Томской области Татьяне Соломатиной с просьбой направить мобилизованных на учения, но та ответила, что "офицеры отказываются работать с дезертирами".

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