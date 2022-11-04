Несколько мобилизованных из Томской области уже две недели прячутся в лесу в аннексированной Россией Луганской области Украины. Вернуться в часть они не могут, так как против них возбуждено уголовное дело за дезертирство, сообщает "Медуза" со ссылкой на источники.
"Их называли "мясом"": несколько мобилизованных из РФ две недели прячутся в лесу под Луганском
По словам матери одного из мужчин, ее сына мобилизовали 26 сентября. Ему пообещали три месяца обучения в воинской части в Омске, но вместо этого вместе с другими призывниками увезли в Екатеринбург. Там им выдали обмундирование, и 29 сентября увезли в Ростовскую область. Через неделю мобилизованных отправили в Луганскую область Украины.
"Медуза" со ссылкой на источники утверждает, что новобранцев в обеих воинских частях называли "мясом".
В Луганской области мужчины попали под минометный обстрел и были вынуждены отступить. Мать мобилизованного говорит, что руководства на поле боя не было, начальником был назначен мобилизованный сержант, который сам не понимал, что делать.
"Они шли как пехота, у них не было никакого снаряжения. Пулеметы были, но разве с ними против танков можно?" - говорит мать мобилизованного.
Мужчины отступили в лес, в последний раз они выходили на связь с родными 17 октября.
Родственники солдат уже обращались за помощью к депутату Госдумы от Томской области Татьяне Соломатиной с просьбой направить мобилизованных на учения, но та ответила, что "офицеры отказываются работать с дезертирами".
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