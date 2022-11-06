Опрос: 72% родителей не поддерживают продление учебного года

Данные опроса свидетельствуют, что только четверть или 24% родителей отметили, что поддерживают продление учебного года, в свою очередь, такой замысел положительно оценивает только примерно каждый седьмой опрошенный ребенок или 15%.

Большинство или 72% опрошенных родителей отметили, что информированы о запланированном замысле, при этом только чуть более половины или 54,8% опрошенных учеников ответили, что знают об этой инициативе. Как учащиеся, так и родители признали, что недостаточно вовлечены в обсуждение идеи о продлении учебного года.

Свои возможности повлиять на общественные и политические решения заметными считают только 6,3% опрошенных детей и молодежи, в свою очередь 16,3% опрошенных выражают мнение, что у них вообще нет таких возможностей. Свои возможности как небольшие оценивают 25,7%, а как средние - 22,7% опрошенных. В то же время опрошенные дети и молодые люди считают, что "их мнение и так никто не учитывает", "общество не слышит молодых людей", и "мой голос не такой важный". Часть опрошенных выражала мнение, что способно высказаться и при поиске возможностей и стремлений можно принять участие в решении различных вопросов.

В свою очередь, говоря о уже практикуемых видах участия, опрошенные дети и молодые люди отметили, что больше всего сотрудничают, обсуждая с друзьями и знакомыми (40,3%), следуя новостям (32%) и работая в самоуправлениях школьников (24,4%).

В то же время более трети или 34,8% опрошенных признают, что вообще не принимают участия в общественных процессах.

В опросе принимали участие 442 родителей и 1007 учеников.