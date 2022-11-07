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Рецепт ⟩ Лишь 4 ингредиента: домашний карамельный соус

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Лишь 4 ингредиента: домашний карамельный соус
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Сливочная карамель. Иллюстративное фото
Сливочная карамель. Иллюстративное фото Фото: Julie208/Shutterstock.com

Сливочная карамель, по вкусу очень похожая на мягкую ириску - сказочно вкусная. Если покупать такую в магазине, то такое лакомство будет не из дешевых. Но вы можете сделать его самостоятельно, сократив расходы и получив отличный продукт.

Потребуются всего четыре ингредиента.

Для обогащения вкуса можно добавить соль, получив соленую карамель; гурманы также могут смело добавлять орехи.

Этим рецептом, как сообщает портал "Фокус", поделилась профессиональный украинский кондитер Евгения Перига из Львова. Кондитер утверждает, что ее рецепт действительно прост и с первого раза получится даже у новичков в кулинарии.

Ингредиенты:

  • 150 г сахара;
  • 150 г сливок;
  • 140 г масла жирностью не менее 82%;
  • гималайская соль по вкусу.

Приготовление: 

  1. В процессе приготовления карамели следует учитывать, что предпочтительнее использовать кастрюлю с более плотным дном, которую перед засыпкой сахара подогревают. Также рекомендуется использовать силиконовую лопаточку для перемешивания сахара, так как она более пластична и подвижна.
  2. Постепенно топим сахар в нагретой кастрюле, тщательно перемешивая его лопаткой.
  3. Варим сливки. Это необходимо, чтобы не было комочков.
  4. Затем добавляем к растопленному сахару подогретые сливки. Делать это нужно постепенно, постоянно помешивая полученную карамельную массу.
  5. Затем варим все две минуты. Если комочки все же появились, включите огонь побольше и раздавите их лопаточкой.
  6. Затем добавляем в карамель сливочное масло и взбиваем блендером до однородности. Если масло отделится от остальной массы, то все нужно разогревать вместе. По желанию можно добавить соль.
  7. После приготовления даем карамели постоять несколько часов в холодильнике.

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