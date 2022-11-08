Диана, победившая РПП: Об этом редко говорят, но это очень распространенная проблема

"На своем опыте уже могу посоветовать выбрать психиатра, у которого не просто обозначено, что он работает с людьми с РПП, но и чтобы у него был удачный опыт выздоровления таких пациентов. У моего психиатра было написано, что он работает с РПП, но мне показывали картинки и говорили, что все мои проблемы идут из детства, - делится Диана. - Сейчас, проработав эту тему досконально и пообщавшись с другими специалистами, могу сделать вывод, что этот психиатр был некомпетентен, поскольку он сделал большую ошибку и сказал мне вести дневник питания, то есть заранее, например, в воскресенье сесть и расписать все, что я буду есть целую неделю. Меня опять ограничивали. У меня была цель показать себе, что я могу есть и не зацикливаться на этом. Например, я написала себе суп и бутерброд, а потом съела еще сырок, и вот опасное ощущение, что я уже выбилась из плана".