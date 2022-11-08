Диана, победившая РПП: Об этом редко говорят, но это очень распространенная проблема

Диана Копоть - одна из многих в Эстонии, кто столкнулся с расстройством пищевого поведения (РПП). Но одна из немногих, кто не побоялся открыто сказать, что у нее были и булимия, и анорексия. "Я надеюсь, что моя история поможет уберечь других людей от роковых ошибок или поверить в себя и начать бороться с РПП", - говорит она, пишет Rus.Postimees.
По данным сайта toitumine.ee, в течение жизни примерно у восьми процентов женщин и двух процентов мужчин развивается расстройство пищевого поведения (РПП). Оказаться в их числе может любой человек, поскольку это не зависит от пола, возраста, этнической принадлежности или социально-экономического статуса.
По словам Дианы, у нее всегда был синдром отличника, поэтому и школу она окончила экстерном. "Из-за приема гормональных препаратов я была довольно крупной девочкой: в 17 лет при росте 180 сантиметров я весила примерно 86 килограммов. Я не была ни худой, ни полной, была среднестатистической. Врач предупреждала, что может увеличиваться вес, это нормально, но и здесь проявился синдром отличника и я начала винить себя".
Диана училась в частной школе, и ученики позволяли себе отпускать колкие комментарии в ее сторону: "Могли сказать что-то вроде: "Ешь прямо с подноса". Меня это задевало, но я старалась абстрагироваться".
Весной 2020 года, когда в Эстонии начался рост числа зараженных коронавирусом, были введены ограничения и все выучили слово "самоизоляция", учеников школ перевели на дистанционное обучение, и Диана решила, что раз теперь у нее столько свободного времени, а впереди выпускной, надо заняться фигурой и похудеть.
"Началось все с обычных тренировок в YouTube. Конечно, сейчас я понимаю, что советы там дают в основном обычные люди, непрофессионалы, которые говорят: не есть сладкое, булочки и вообще ничего не есть, кроме овощного салата. В итоге в 17 лет я уяснила для себя - мне нельзя ничего есть, иначе я потолстею".
Ритуал с весами
Постепенно из рациона вычеркивались все новые продукты. Первым делом в список запретов попали сладкое и мучное. "Потом очень сильное влияние на меня оказали социальные сети, особенно аккаунты в Instagram, где девочки по три дня сидят на различных смузи, чтобы якобы вывести шлаки. Я это все пробовала на себе. В одном аккаунте я нашла чек-лист, в котором говорилось, что нужно каждый день записывать свой вес. В итоге на протяжении более полугода каждый день я записывала свой вес до грамма. Это стало привычкой".
От утреннего ритуала со взвешиванием зависело, в каком настроении Диана будет весь последующий день: "Если не взвесилась утром, весь день ходила нервная, поскольку не могла понять: у меня сегодня день хороший или плохой? То есть весь мой день зависел от цифры на весах: если я скинула сто граммов - я молодец, а если набрала - плохая".
На школьный выпускной Диана уже пришла с весом в 65 килограммов. "Сейчас я понимаю, что тот момент тоже сильно повлиял на меня, - говорит Диана. - Поскольку мы сидели на карантине, экзамены мы тоже сдавали в маленьких группах, получается, я уходила девочкой в 80 килограммов, а вернулась - 65 килограммов. Мне было так приятно слышать от одноклассников, что я сильно похудела. Но у меня в голове уже появились мысли: что будет, если я опять потолстею, что скажут люди? Было ощущение, что мой вес играет ключевую роль, будто со мной можно общаться только в том случае, если я внешне идеальная".
Первые тревожные сигналы
Зацикленность началась, когда на протяжении нескольких дней девушка видела на весах одну и ту же цифру - вес не уходил. "Первые килограммы же очень легко скидываются, просто уходит лишняя вода, а потом процесс похудения затормаживается, и это нормально, но в моей голове было, что я делаю что-то не так, значит, нужно прилагать еще больше усилий, надо делать не только кардиотренировки, а еще и силовые добавить".
Чрезмерные занятия спортом начали усугублять положение и сильнее толкать ее в лапы болезни. "Я продолжала добавлять тренировки, бег. Я очень много бегала, иногда доходило до 20 километров за день. С марта до ноября 2020 года я бегала каждый день. Даже в первые заморозки я все равно ходила бегать, поскольку это уже было запрограммировано в моей голове: если сегодня это не сделать, завтра потолстею".
В какой-то момент тренировки уже занимали у нее четыре часа в день. Даже осенью, когда Диана поступила на первый курс университета и занятия длились с 8:30 до 19:00, она продолжала активно тренироваться.
Первые очевидные признаки РПП проявились у Дианы еще летом: "Например, меня зовут гулять или куда-то поехать, а в моей голове первая мысль - успею ли я потренироваться, надо ли мне брать с собой весы или они там есть и я смогу взвеситься".
Диана продолжала ограничивать питание, она не высчитывала калории и не взвешивала еду, поскольку ей было страшно увидеть, сколько граммов она съедает. "Просто ела немного, но в итоге это все приводит к тому, что организму не хватает питательных веществ и начинаешь переедать. Летом за каждым таким перееданием следовала отработка. Такая модель сейчас очень распространена в обществе: если сегодня съел торт, завтра должен отработать его в зале. Я вот так и жила все лето. То есть если сегодня я позволила себе кусок торта, завтра я бегаю минимум десять километров", - вспоминает девушка.
К сентябрю 2020 года Диана уже весила 62-65 килограммов. "У меня всегда был комплекс, что у меня в семье у всех широкие бедра, поэтому я все время думала, что у меня толстые ноги. Я насмотрелась картинок в Instagram, не понимая, что у людей разные типы фигур, думала, что хочу добиться таких же параметров. Вернулась к весу, который был в школе до приема гормональных, но продолжала себя чувствовать далекой от идеала".
Из-за учебы осенью прибавилось стресса: после русскоязычной школы Диана начала обучение на первом курсе по фармацевтике полностью на эстонском языке. "Я была очень зациклена на учебе, но заметила, что все мои мысли крутятся вокруг еды", - признается девушка.
Приступ булимии
Не всегда, но довольно часто анорексия и булимия диагностируются у одного человека. Как правило, человек заболевает анорексией, а при попытках вернуться к нормальной жизни оказывается в лапах булимии. У Дианы получилось наоборот, и сначала она столкнулась с булимией: "Я очень хорошо помню свой первый приступ булимии, это был сентябрь 2020 года. Я пришла с учебы в семь вечера, до десяти занималась кардиотренировками и бегом, хотя было холодно, лил проливной дождь и было много домашних заданий. В полночь я пришла на кухню, и там стоял почти целый торт, который остался после празднования дня рождения родственника. Я взяла ложку и съела все".
До этого 98 процентов ее рациона составляли легкие малокалорийные салаты и кефир, она постоянно устраивала разгрузочные дни: "И тут каким-то магическим образом, не соображая, что я делаю, я съела почти целый торт. Я получала удовольствие, но оно длилось недолго: как только сахар в крови падает, начинаешь думать об обычной жизни и понимаешь: завтра я встану на весы и никуда не смогу пойти, даже в университет".
Почему после съеденного торта она отправилась в туалет и вызвала рвоту, Диана не знает. "Я не могу объяснить, почему я решила это сделать, я не слышала и не читала ничего раньше про расстройства пищевого поведения. Когда мне было лет 12, многие девочки сидели во "ВКонтакте" в группе "Типичная анорексичка", но единственное, что оттуда осталось в моей голове - "Хочешь есть? Попей водички". Про булимию не слышала даже".
Анорексия, булимия и компульсивное переедание являются тремя наиболее распространенными расстройствами пищевого поведения. Расстройства пищевого поведения могут быть опасными для жизни заболеваниями с длительным и хроническим течением; они имеют один из самых высоких показателей смертности среди всех психиатрических заболеваний.
На тот момент Диана не испытывала чувства вины, наоборот - она была горда собой, что нашла решение проблемы. Приступы булимии стали происходить все чаще: "Я поняла, что могу наслаждаться любой едой и не толстеть, для меня это казалось идеальным решением. Были дни, когда я после учебы покупала себе еды на 20 евро: что-то из McDonald’s, вафли, мороженое и т. д. За раз я могла съесть до восьми килограммов еды. Было такое чувство тяжести, что уже даже дышать не могла, но продолжала есть". Такие переедания всегда сопровождались походами в туалет и опустошением желудка путем искусственного вызова рвоты.
Отрицание, торг, признание
Сначала приступы булимии были пару раз в неделю, потом - один раз в день, но закончилось все тем, что в день было три приема пищи, смытых после в унитаз.
"У меня была еще одна особенность, которой у других знакомых мне девочек с РПП не было: например, утром у меня был вес 61, потом я ела, и вес уже был 66, значит, я буду избавляться от еды и пить воду в течение дня, пока я не встану вечером на весы и не будет опять 61, - рассказывает Диана. - У меня было ощущение, что я придумала гениальную схему, что я самая умная и я переиграю всю систему".
Близкие Дианы начали замечать неладное. Теперь девушка знает, какие три тревожных звоночка могут помочь родным распознать булимию: "Во-первых, если человек с булимией живет не один, то его выдает запах: перебить запах рвоты в туалете не поможет ни один ароматизатор. У меня никогда не получалось за весь период моей болезни. Во-вторых, человек ежедневно проводит очень много времени в туалете. Также у меня были повреждения на костяшках рук, очень похожие на царапины, которые оставляют кошки. В университете их наличие я так и объясняла, хотя у меня дома собаки. "Царапины" появляются, когда засовываешь постоянно пыльцы в рот и зубами задеваешь кожу костяшек. Но не могу утверждать, что это бывает у всех людей с булимией".
Однажды в начале зимы мать Дианы прислала ей ссылку на статью про булимию на сайте toitumine.ee. Но девушка не признавала, что больна, и уверяла родителей, что с ней все хорошо.
"К тому времени я уже всегда после еды вызывала рвоту, даже если не переедала. Съела овсяную кашу и иду в туалет. В этот период я отказывалась от встреч с друзьями, меня очень спасало, что на первом курсе мы учились по Zoom, я могла прямо на парах сидеть и есть, а потом вызывать рвоту. В итоге у меня в лучшем случае за день в организме задерживалось сто граммов еды. У меня очень резко стал падать вес. К январю я уже весила 49 килограммов".
На тот момент Диане уже исполнилось 18 лет, мать упрашивала ее обратиться за помощью к врачу. Но Диана была непробиваема, болезнь уже взяла верх и не собиралась сдаваться.
"У меня пропали месячные, стали так сильно выпадать волосы, что я могла целый парик с расчески собрать. Появилось головокружение. Как-то утром я встала с кровати и упала в обморок. И тут родители сказали: все, едем в больницу".
Сначала они обратились к семейному врачу, у Дианы взяли кровь на анализ. Можно сказать, что ей еще очень сильно повезло, поскольку результаты анализов были хорошими, только нехватка витамина D, что довольно типичный показатель для многих жителей Эстонии: "Семейный врач мне тогда сказала: "Слушай, а ты не пробовала просто поесть?".
По словам Дианы, семейный врач предложила ей сходить к клиническому психологу и выписала направление. К тому времени вес перестал падать, поскольку родители следили за каждым приемом пищи. Диана уже не сопротивлялась, поскольку ее подстегивал страх: "Страх, что могу умереть. Но самым большим мотиватором стал страх, что у меня никогда не будет своей семьи и детей. Парадокс, но именно это меня напугало даже больше перспективы умереть. Конечно, было сложно отказаться от привычных установок. Но я согласилась на любую помощь. Пошла к психологу".
Дорогое лечение
Диане выписали направление и сказали самой найти клинического психолога в Таллинне. "Мне врач пообещала, что я заплачу максимум десять евро, остальное покроет Больничная касса, - вспоминает она. - Мне не сказали, куда позвонить, надо было искать самой. Несколько мест я нашла, но везде цена была одинаковая - 25 евро за сеанс должна была заплатить только я. Сходила на пару сеансов к разным психологам, но все говорили, что тут нужна помощь психиатра, что они помочь не могут".
Она вновь пошла к семейному врачу, и там ей дали номер регистратуры таллиннской психиатрической клиники. "Я позвонила и сказала, что мне нужно попасть к психиатру. Мне ответили, что время есть только в конце апреля. А это был февраль. С таким весом мне уже было больно сидеть, тяжело долго стоять, я практически все время лежала, могла передвигаться разве только от кухни до спальни. Сил не было, я понимала, что не могу так долго ждать", - откровенно признается девушка.
Родители вновь пришли ей на помощь, и Диана пошла к платному психиатру: 60 евро за сеанс, она ходила один раз в неделю на протяжении трех месяцев и потратила более 700 евро.
"На своем опыте уже могу посоветовать выбрать психиатра, у которого не просто обозначено, что он работает с людьми с РПП, но и чтобы у него был удачный опыт выздоровления таких пациентов. У моего психиатра было написано, что он работает с РПП, но мне показывали картинки и говорили, что все мои проблемы идут из детства, - делится Диана. - Сейчас, проработав эту тему досконально и пообщавшись с другими специалистами, могу сделать вывод, что этот психиатр был некомпетентен, поскольку он сделал большую ошибку и сказал мне вести дневник питания, то есть заранее, например, в воскресенье сесть и расписать все, что я буду есть целую неделю. Меня опять ограничивали. У меня была цель показать себе, что я могу есть и не зацикливаться на этом. Например, я написала себе суп и бутерброд, а потом съела еще сырок, и вот опасное ощущение, что я уже выбилась из плана".
Психиатр также выписал девушке антидепрессанты и другие препараты. К маю вес вырос, и она стала слышать от родных, что хорошо выглядит. "Таблетки фокусируют на другом, но жить на них всю жизнь невозможно. Когда я их перестала пить, какое-то время эффект еще был, потом я начала замечать, что меня опять пару раз в месяц накрывает и проявляется булимия", - говорит Диана.
Рецидивы и жизнь без РПП
По словам Дианы, главное, что дали ей сеансы с психиатром - она поняла, что может жить без булимии: "Но я понимала, что еще не излечилась и в то же время у меня нет денег еще на три месяца психотерапии".
Диана приняла решение не опускать руки и что-то предпринять, поскольку начала замечать, что мысли о булимии возвращаются, но она не хотела возвращаться к тому, от чего так долго убегала.
"Это большая сказка, которая часто распространяется в Instagram, что люди сразу вылечиваются без единого рецидива. Приступы булимии случались, но мне повезло, что я нашла американский курс по интуитивному питанию дипломированного нутрициолога и прошла его. Там были еще медитации, проработка любви к себе и прочее. У нас мало подобной информации. Хотя сейчас я уже нашла, например, сайт Peaasi.ee, в то время или его не было, или он не был так раскручен".
В Эстонии есть два центра, специализирующихся на лечении расстройств пищевого поведения: отделение расстройств пищевого поведения Центра душевного здоровья Таллиннской детской больницы занимается лечением детей и подростков, а отделение расстройств пищевого поведения психиатрической клиники Клиники Тартуского университета - лечением подростков и взрослых.
На данный момент Диана уже больше года в ремиссии без единого рецидива. Она очень долго не решалась ни с кем поделиться своей историей. Но на первом курсе надо было сделать презентацию на тему питания, и она решила рассказать свою непростую историю. Было страшно, но она нашла в себе силы.
После преподаватель предложил ей поделиться своим опытом со студентами магистратуры Таллиннской высшей школы здравоохранения. На лекции она объясняла, что происходит у людей с РПП в голове, как им помочь: "Я боялась осуждения, но я горжусь собой, что решилась на этот шаг и рассказала свою историю публично, поскольку понимаю, что могу кому-то помочь этим, пусть даже это будет один человек".
Диана говорит, что с радостью пришла бы и в школы поделиться своим опытом. "В школе на уроке биологии, когда мы проходили анатомию человека, в учебнике было несколько абзацев про булимию и анорексию. Хорошо помню, как учительница сказала: "Это люди, у которых проблемы с головой". Детям в школе просто говорят, что это плохо, что это встречается редко и что это только у людей, у которых изначально проблемы с головой. Но ведь это совсем не так. В школу же приходят полицейские и рассказывают о вреде и опасности наркотиков и сигарет, но никто не рассказывает о РПП, что диеты убивают. Об этом очень редко говорят, хотя я знаю, что это очень распространенная проблема".
Цель - помочь другим
Диана надеется, что ее история поможет кому-то осознать, что он не один такой и с РПП можно справиться. "Тем, кто узнает в этой истории себя, в первую очередь советую рассказать кому-то, кому вы доверяете, о своей проблеме. Человеку, который вас поддержит. Подружка, мама, бабушка или еще кто-то. Когда проблема остается только у тебя в голове, она кажется очень страшной, - предупреждает Диана. - Очень важно сделать ревизию своих подписок в соцсетях. Если ты подписан на блогеров, которые четыре дня сидят на шпинатном смузи и делают 18 тренировок в неделю, это никак не поможет тебе выздороветь. Надо отписаться от всего, что вызывает у тебя дискомфорт".
А как могут помочь человеку с РПП близкие люди? "По опыту других девочек, с которыми я общалась, могу уверенно сказать, что нельзя никого осуждать. Мне с родителями повезло, но большинство считает, что это не проблема. Многие уверены, что болезнь - это когда у тебя физически болит, а то, что в голове - не проблема, как многие говорят: просто иди и поешь. Тут самое главное, что требуется от близких - поддержать, не осуждать, не заставлять чувствовать себя виноватым, иначе человек просто закроется в себе. Также никогда не говорите человеку с РПП "Ты так похудел!" или "Ты так потолстел!". Вообще ничего про внешность, максимум - "Ты хорошо выглядишь". Не давайте человеку понять, что вы замечаете изменения в нем".
Сейчас Диана наслаждается полноценной жизнью: не встает на весы, не думает о том, что и сколько съела, относится к себе и своему телу с абсолютной любовью и уважением. Также она пытается помочь прийти к этому и другим. "Мне хочется донести до других людей, которые находятся в похожей ситуации, что из этого можно выбраться. У меня были мысли, когда уходила в ремиссию, а надолго ли это? Все возможно, не надо опускать руки. Если вам тяжело и нужен совет, можете написать мне в Instagram. А если кто-то из представителей школ захочет пригласить меня на урок, чтобы я могла поделиться с детьми своим опытом и уберечь их, мне можно написать на электронную почту kopotdiana76@gmail.com".
Дополнительную информацию о расстройствах пищевого поведения и советы о том, что делать, если вы подозреваете, что у близкого человека расстройство пищевого поведения, можно найти на сайте peaasi.ee.
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