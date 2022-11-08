Зеленский: Россию нужно заставить вести мирные переговоры

Россию необходимо заставить сесть за стол переговоров для выработки мирного соглашения по Украине, в том числе и ради борьбы с изменением климата. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном вечером в понедельникк, 7 ноября.

"Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетическому и продовольственному кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня, очевидно, страдает. А разрушение климата невозможно как-то поставить на паузу... - сказал он.- Поэтому каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня, также серьезно должен рассматривать и необходимость немедленно остановить российскую агрессию, восстановить нашу территориальную целостность и принудить Россию к настоящим переговорам о мире.

Отказ Киева вести переговоры с Путиным

11 октября на встрече с представителями "большой семерки" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры об окончании войны с президентом России Владимиром Путиным.

Перед этим, 4 октября, он ввел в силу своей подписью решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое предусматривало отказ от переговоров с Путиным.