30 октября российские силы, воюющие в Украине, объявили, что прокремлевский активист Бенес Айо (43 года) был найден мертвым в руинах здания, "спасая 34 детей". Спустя сутки пропагандист Марат Касем опубликовал в своем Telegram-профиле видео с Айо, опровергнув известие о его смерти.
Нацбол Бенес Айо: Закончим в Украине и направимся в Латвию
Пропагандист о смерти Айо
"Вчера (31 октября) в латвийском сегменте соцсетей вовсю распространяли фейк о смерти коммуниста Бенеса Айо. Естественно, сограждане радовались убийству Айо и восторгались "превосходной работой ВСУ". Оперативно связался с Бенесом и попросил его записать видеоопровержение, а также рассказать, где он сейчас находится и чем занят", - написал Касем.
"Здравствуйте, дорогие товарищи. Меня зовут Бенес Айо, я родился в СССР. Я гражданин Латвии, но я также гражданин Донецкой Народной Республики. В настоящее время я нахожусь в Запорожской области, Российская Федерация, и я участвую в "спецоперации по денацификации и демилитаризации украинских фашистов".
Наша цель - полное освобождение Донбасса, а также освобождение Херсонской и Запорожской областей от украинского режима. Наша цель - превратить Украину в демократическое государство с дружественными отношениями с Российской Федерацией, а не с НАТО и ЕС.
После того, как закончим спецоперацию в Украине, думаю, поедем в Латвию, где тоже проведем спецоперацию по денацификации и демилитаризации фашистской Латвии. Мы готовимся перевести Латвию в дружеские отношения с Российской Федерацией, где будет два государственных языка - русский и латышский.
Мы вернем образование на русском языке во все детские сады и школы. Все жители Латвии будут гражданами Латвии. Моя программа как коммуниста - максимальная", - сказал Айо.
Как Служба государственной безопасности оценивает видео?
Служба государственной безопасности (VDD) подтверждает, что упомянутое видео известно ей и она оценивает его в соответствии со своей компетенцией. Принимая во внимание вышеизложенное, VDD пока воздержится от дальнейших комментариев, связанных с этим видео.
"Напоминаем, что Бенес Айо давно объявлен в международный розыск и уже приговорен к двум годам и шести месяцам тюремного заключения за публичные призывы против национальной независимости, суверенитета и территориального единства Латвии", - говорят представители VDD.
Однако служба воздерживается от комментариев по распространенной в социальных сетях информации о возможной смерти Бенеса Айо.
При обращении в Госполицию мы выяснили, что у полиции нет информации о лицах, воевавших или погибших на украинском фронте.
Против независимости Латвии
Верховный суд (ВС) решил не возбуждать кассационное производство по делу, в котором Бенес Айо, называющий себя национал-большевиком, был приговорен к тюремному заключению за призывы к ликвидации государственной независимости и территориального единства Латвии.
Ранее суд Видземского предместья Риги приговорил Айо к двум годам и шести месяцам лишения свободы, а также условному надзору на один год. 19 октября прошлого года Рижский окружной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений.
Суд признал Айо виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 81, 82 и 83 Уголовного закона, то есть за призыв действовать против латвийского государства, а также за публичный призыв действовать против национальной независимости, суверенитета Латвии и территориального единства.
Когда Айо должен был предстать перед судом, он бежал в самопровозглашенную "Луганскую Народную Республику", но позже переехал в Россию.
С февраля 2015 года Уголовный закон запрещает незаконное участие в вооруженном конфликте на территории иностранных государств, поэтому Служба государственной безопасности начала новый уголовный процесс в отношении Айо за ведение войны в Донбассе на стороне России.
В 2019 году Айо был задержан в поселке Яренск, Россия, куда он приехал, чтобы поддержать активистов-экологов, выступающих против строительства полигона в поселке Шиес. Однако позже Россия отказала латвийским властям в экстрадиции Айо и предоставила активисту убежище.
Когда-то Айо был известен в Латвии как член неофашистской Национал-большевистской партии, затем вступил в Коммунистическую партию так называемой Донецкой республики.
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