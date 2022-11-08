Нацбол Бенес Айо: Закончим в Украине и направимся в Латвию

Мы вернем образование на русском языке во все детские сады и школы. Все жители Латвии будут гражданами Латвии. Моя программа как коммуниста - максимальная", - сказал Айо.

Как Служба государственной безопасности оценивает видео?

Служба государственной безопасности (VDD) подтверждает, что упомянутое видео известно ей и она оценивает его в соответствии со своей компетенцией. Принимая во внимание вышеизложенное, VDD пока воздержится от дальнейших комментариев, связанных с этим видео.

"Напоминаем, что Бенес Айо давно объявлен в международный розыск и уже приговорен к двум годам и шести месяцам тюремного заключения за публичные призывы против национальной независимости, суверенитета и территориального единства Латвии", - говорят представители VDD.

Однако служба воздерживается от комментариев по распространенной в социальных сетях информации о возможной смерти Бенеса Айо.

При обращении в Госполицию мы выяснили, что у полиции нет информации о лицах, воевавших или погибших на украинском фронте.

Против независимости Латвии

Верховный суд (ВС) решил не возбуждать кассационное производство по делу, в котором Бенес Айо, называющий себя национал-большевиком, был приговорен к тюремному заключению за призывы к ликвидации государственной независимости и территориального единства Латвии.