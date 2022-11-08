Почему на Бривибас гатве пилят деревья? Объясняет Рижская дума

Kāds varbūt zin kāpēc uz Brīvīvas gatves koki tiek zāgēti nost? pic.twitter.com/bV1epjGURs — Kaspars Škinčs (@kasparsskincs) November 8, 2022

Рижская дума объясняет, что на Бривибас гатве были спилены сухие деревья.

Labdien! Šajā vietā tika izzāģēti nokaltušie koki. Rīgā šoruden turpinās arī dižstādu stādīšana ielās dažādās apkaimēs https://t.co/B2aWhYvkIZ — Rīga (@RigasDome) November 8, 2022

В столице этой осенью продолжается спиливание засохших или иным образом поврежденных деревьев. Специалисты департамента осуществляют обследование деревьев и обобщают сообщения жителей, а затем получают разрешения на рубку и эти деревья, если не признаны опасными, постепенно спиливаются. В свою очередь, если констатированы опасные деревья или ветки, информация незамедлительно передается предприятию для срочного выполнения работ.

Кроме того, ежегодно в городских насаждениях проводится уход за деревьями, что означает целую совокупность мероприятий: подъем или уменьшение листвы, обрезка ветвей возле дорожных знаков, зданий, крыш домов, уличного освещения и другие работы.

Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы осенью продолжит посадку саженцев в разных окрестностях столицы. Весной этого года Департамент посадил 89 саженцев, а во второй половине октября планируется посадить еще 67 деревьев. Саженцы будут доставлены из питомника в Германии. Планируется посадить липы, дубы, клены, каштаны, рябины, осины и декоративные яблони.