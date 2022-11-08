Видео ⟩ "Это дискриминация по возрасту!" - 81-летнему мужчине в банке отказали в калькуляторе кодов

"Думаю, что покажет, что такое калькулятор кодов, расскажет как работает. Ни слова. Она сразу решила, что мне это не нужно. Старый человек. Я сказал, что мне поможет сын, если понадобится. Она сказала, что, если поможет сын, мне не нужен калькулятор кодов. Она сказала, что я не могу работать с калькулятором. Все, а потом позвали сына. Я чувствовал себя плохо, как униженный.