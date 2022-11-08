81-летний Виталий с женой и сыном отправились в филиал банка за калькулятором кодов. Мужчина указывает, что работник кредитного учреждения приказала сыну ждать и не участвовать в разговоре. Вскоре после короткого времени семье пришлось покинуть филиал банка, сообщает передача Bez Tabu.
Видео ⟩ "Это дискриминация по возрасту!" - 81-летнему мужчине в банке отказали в калькуляторе кодов
Виталий рассказал, что калькулятор кодов согласился получить, когда такой же шаг сделала и жена в другом кредитном учреждении. Его банковским счетом с соответствующей доверенностью управляет сын. Средство проверки подлинности облегчит получение различных электронных услуг.
Мужчина надеялся, что работник банка покажет, как обращаться с калькулятором кодов, но вместо этого был унижен.
"Думаю, что покажет, что такое калькулятор кодов, расскажет как работает. Ни слова. Она сразу решила, что мне это не нужно. Старый человек. Я сказал, что мне поможет сын, если понадобится. Она сказала, что, если поможет сын, мне не нужен калькулятор кодов. Она сказала, что я не могу работать с калькулятором. Все, а потом позвали сына. Я чувствовал себя плохо, как униженный.
Я думаю, что покажет, расскажет, но ничего. После этого нам пришлось уйти из филиала, все клиенты так и смотрели на нас. Наверное, старые люди больше не нужны", - сказал Виталий.
Этот ответ очень удивил семью. Сын не хотел так легко сдаваться и говорил сотруднице, что поможет отцу освоить новые навыки. Это не было достаточным аргументом, и работник указала, что разговор не стоит продолжать.
"Сотрудница позвала меня и сказала, что калькулятор кодов не нужен папе. Он старый человек, не способен с этим справиться. Да, сегодня, завтра он не сможет. А через месяц, два я научу его.
В принципе работник принял решение о том, что он не дееспособен. Простите, это дискриминация старого человека", - сказал сын Виталия Виестурс.
Виталий по-прежнему увлеченно работает на швейной машинке, а также чинит обувь. 81-летний мужчина чувствует себя униженным.
Эйджизм или дискриминация по возрасту не допустима. Ведущий исследователь Латвийского университета рассказывает, что у возраста есть три концепта: биологический - где смотрит на год рождения, хронологический - примененные законодателем ограничения, а также функциональный.
"Эйджизм всегда связан с тем, что кто-то пытается человеку сказать, что он не совпадает со своим возрастом. Если это не внесено в закон, мы не имеем права сомневаться в этом. Если это основано на интуитивной ситуации, что кто-то может обмануть человека, использовать его беспомощность, снова надо задать вопрос, лишен ли у этот человек дееспособности", - пояснила профессор Латвийского университета Занда Рубене.
Представитель Swedbank Янис Кропс отвергает утверждение, что Виталий был дискриминирован. Работники, занимающиеся обслуживанием клиентов, все прошли обучение, как не допустить дискриминации, а также ее распознать и убрать. Сотрудница хотела только защитить Виталия.
Swedbank, правда, не учитывает, что уже сейчас сын Виталия имеет доступ к счету отца. С калькулятором кодов ассортимент доступных услуг будет еще больше.
В Бюро правозащитника признают, что на данный момент запрашиваются пояснения банка о конкретной ситуации. Дискриминация по возрасту не допустима.
"Важно то, что мужчине не придется доказывать, что банк против него допустил дискриминацию. Банк должен доказать, что не были дискриминирующими против него. Это будет ключ, который позволит понять, что банк сделал, чтобы убедиться, что есть другие объективные обстоятельства, которые дают основание утверждать, что не будет безопасно", - отметила представитель Бюро правозащитника Рута Силиня.
Если омбудсмен заявит, что имеется нарушение дискриминации, в суде уже этот факт не должен доказываться. Виталий имеет право обратиться в суд за взыскание компенсации.
Видео: сюжет Bez Tabu
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