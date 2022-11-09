Украина: по Днепру ночью ударили дроны-камикадзе, есть раненые

По его словам,часть дронов была уничтожена силами ПВО, но остальные достигли цели.

"Есть попадания. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены четверо его сотрудников. Все в больнице. Трое тяжелые", - написал в своем Telegram-канале чиновник.

Он добавил, что в результате удара начался сильный пожар на площади 3 тыс. квадратных метров, который уже потушен.

"Разрушены склады предприятия", - пишет Резниченко.

Кроме того, Генштаб ВСУ заявил, что за сутки армия РФ нанесла семь ракетных и 32 авиаудара.