Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ночью Днепр подвергся атаке беспилотников-камикадзе. Об этом пишет Русская служба BBC.
Украина: по Днепру ночью ударили дроны-камикадзе, есть раненые
Украина: по Днепру ночью ударили дроны-камикадзе, есть раненые
По его словам,часть дронов была уничтожена силами ПВО, но остальные достигли цели.
"Есть попадания. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены четверо его сотрудников. Все в больнице. Трое тяжелые", - написал в своем Telegram-канале чиновник.
Он добавил, что в результате удара начался сильный пожар на площади 3 тыс. квадратных метров, который уже потушен.
"Разрушены склады предприятия", - пишет Резниченко.
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