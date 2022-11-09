Неудобные вопросы о самом скрытном женском местечке...

Вопрос: Я давно в отношениях с парнем. Мы друг для друга первые, и ни у кого из нас не было других сексуальных партнеров. Нам не нравится пользоваться презервативом, поэтому мы выбираем прерванный половой акт. Недавно у меня появились желтоватые жидкие выделения с неприятным запахом. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так и где я могла их получить, если у меня не было другого партнера? Может, партнер болен, просто не хочет мне говорить?

Ответ: Есть несколько вагинальных инфекций, которыми может заболеть женщина, даже если у нее только один половой партнер или его нет. Такие инфекции, как, например, бактериальный вагиноз, аэробный вагинит и вагинальный кандидоз (молочница), могут быть вызваны собственным организмом женщины и не связаны напрямую со здоровьем партнера. Я бы посоветовала вам сходить к гинекологу, который назначит соответствующую терапию.

Вопрос: Я беременна. Недавно была у гинеколога, сдала анализы, и оказалось, что у меня хламидии. Мне прописали антибиотики. Я знаю, что антибиотики не хорошо использовать во время беременности, поэтому мне хочется узнать: есть ли другие методы лечения?