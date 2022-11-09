Обычно женщины сразу чувствуют, что "там" что-то не так - появляется дискомфорт, повышенные выделения. Главное в этом случае - не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. Доктор медицинских наук, гинеколог Яна Жоджика отвечает на вопросы женщин о выделениях.
Неудобные вопросы о самом скрытном женском местечке...
Если наблюдаются повышенные выделения из влагалища, виновником может быть не только молочница, но и другая инфекция, требующая рецептурных препаратов и различного лечения. Задача гинеколога - понять, нормальны ли выделения, а если нет, то чем они вызваны и как лечить.
Однако чаще всего до обращения к врачу проходит некоторое время, в течение которого ответы ищутся как в разговорах с подругами, так и в Интернете.
Чтобы предоставить женщинам достоверную информацию, доктор медицинских наук, гинеколог Яна Жоджика отвечает на вопросы о вагинальных инфекциях, присланные на портал tikasievietem.lv.
Вопрос: Мне 14 лет. Пока что у меня не было секса. Временами из интимной зоны наблюдаются слизистоподобные выделения, похожие на сопли, только белого цвета. Как понять - это какое-то воспаление или выделения нормальные?
Ответ: Выделения должны быть светлыми, без запаха, в количестве не более десертной ложечки в сутки. Во время овуляции у вас могут появиться слизистые и тягучие выделения, поскольку слизистая пробка в шейке матки разжижается и вытекает, чтобы облегчить продвижение сперматозоидов в матку. Последите, появляются ли слизистые выделения с регулярностью в течение примерно месяца. Если они не имеют запаха и нет других неприятных симптомов, таких как зуд, - скорее всего, они связаны с овуляцией. Если у вас еще остались сомнения, рекомендую проконсультироваться с гинекологом.
Вопрос: Я давно в отношениях с парнем. Мы друг для друга первые, и ни у кого из нас не было других сексуальных партнеров. Нам не нравится пользоваться презервативом, поэтому мы выбираем прерванный половой акт. Недавно у меня появились желтоватые жидкие выделения с неприятным запахом. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так и где я могла их получить, если у меня не было другого партнера? Может, партнер болен, просто не хочет мне говорить?
Ответ: Есть несколько вагинальных инфекций, которыми может заболеть женщина, даже если у нее только один половой партнер или его нет. Такие инфекции, как, например, бактериальный вагиноз, аэробный вагинит и вагинальный кандидоз (молочница), могут быть вызваны собственным организмом женщины и не связаны напрямую со здоровьем партнера. Я бы посоветовала вам сходить к гинекологу, который назначит соответствующую терапию.
Вопрос: Я беременна. Недавно была у гинеколога, сдала анализы, и оказалось, что у меня хламидии. Мне прописали антибиотики. Я знаю, что антибиотики не хорошо использовать во время беременности, поэтому мне хочется узнать: есть ли другие методы лечения?
Ответ: К сожалению, единственный способ вылечить хламидиоз - антибиотики. Невылеченный хламидиоз может вызвать выкидыш, преждевременный отход околоплодных вод и преждевременные роды, а также заражение новорожденного через плаценту и во время родов. Не стоит слишком бояться антибиотиков, потому что есть антибиотики, которые при необходимости могут использовать и беременные.
Вопрос: Обращаюсь к вам с очень деликатным вопросом. Так уж получилось, что в моей жизни есть два мужчины, с которыми я поддерживаю регулярные половые отношения. С тех пор, как в мою жизнь вошел второй мужчина, я заметила, что чаще появляются различные неприятные симптомы в нижней части, такие как зуд, выделения с неприятным запахом. Я чувствую себя очень некомфортно и иногда даже избегаю сексуальных отношений, потому что мне стыдно. Подскажите, пожалуйста, может быть, причина проблем - слишком интенсивная половая жизнь?
Ответ: Появление нового партнера может способствовать возникновению вагинальных инфекций, ведь у каждого из нас на слизистых оболочках свой набор бактерий. Находясь с одним партнером, наш организм привыкает к его бактериям, но когда в нашу жизнь входит другой партнер, вагинальная среда может измениться. Риск инфекций также увеличивается, если женщина ведет очень интенсивную половую жизнь. Во время секса во влагалище могут образовываться микротрещины, через которые может проникнуть инфекция. Презерватив может снизить риск заражения, однако, если инфекция уже появилась, рекомендуется посещение гинеколога, который точно определит, что это за инфекция, и назначит соответствующее лечение.
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