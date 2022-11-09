Смилтенс: важно не только сформировать коалицию, но и решить наболевшие проблемы

Как сообщалось, противоположные мнения Кариньша и ОС о дальнейших шагах по формированию коалиции стали препятствием для продолжения процесса. Если на этой неделе ОС не даст ответа по предложенному Кариньшем распределению сфер ответственности, формирование коалиции может провалиться.

Представитель ОС Эдгар Таварс после встречи сообщил, что ОС и "Новое Единство" могут договориться о многом, но в то же время есть проблемы, по которым необходимы серьезные переговоры.

Смилтенс подчеркнул, что важно не только сформировать коалицию, но и приступить к решению важных для общества проблем в условиях кризиса. Здравоохранение, образование, социальное обеспечение и внутренние дела - это сферы со сложной ситуацией, где решения нужно искать солидарно, сказал он.

Политик ОС Улдис Пиленс отметил, что обе стороны хорошо понимают друг друга по ряду вопросов, но различается представление ОС и "Нового Единства" о том, как и какими средствами достичь желаемого для общества результата.

По словам Пиленса, ОС не видит возможности продолжать работу в том же ритме, что и последние четыре года, без каких-либо изменений. По мнению ОС, работа прежнего правительства не всегда была блестящей, и необходимы изменения.