Дженнифер Энистон о многочисленных попытках забеременеть: Я делала все

53-летняя актриса рассказала в интервью, что пыталась забеременеть при помощи различных методов.

"Я пыталась забеременеть. Это был сложный путь для меня - путь рождения ребенка", - рассказывает Энистон о своей жизни несколько лет назад. "Все эти годы, годы обсуждений в СМИ... Это было невыносимо. Я делала процедуру ЭКО, пила китайские чаи - что угодно, бросила на это все силы. Я бы все отдала, если бы кто-то сказал мне вовремя: "Заморозь свои яйцеклетки. Окажи себе услугу". Но теперь все по-другому. Корабль уплыл", - заявила актриса в интервью Allure Magazine.

Она также отметила, что ни о чем не жалеет: "Сейчас я чувствую небольшое облегчение, потому что больше нет мыслей: "Могу ли я?". Может быть. Может быть. Может быть". Мне больше не нужно об этом думать".

По словам Дженнифер Энистон, особенно тяжело было пережить то время из-за постоянных публикаций СМИ о ее беременности. Журналисты регулярно писали, что актриса "просто эгоистична", а муж ушел от нее потому, что она не хотела рожать. "Это абсолютная ложь. Теперь мне нечего скрывать", - заявила Энистон.

Актриса призналась, что сейчас чувствует себя лучше, чем в 20, 30 или даже 40 лет. "Нужно было перестать говорить себе всякую гадость (...). Тебе однажды исполнится 65, и ты подумаешь, что в 53 года выглядела чертовски здорово".

Говоря о вероятности новых отношений, звезда отметила: "Никогда не говори "никогда", но меня это не интересует". Правда, Энистон призналась, что "бывают моменты, когда хочется просто сжаться клубочком и попросить поддержки".