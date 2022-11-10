Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал на 8000 евро владельца портала Latvijas ziņas (lz.lv) - компанию Global Entertainmet за разжигание ненависти в программе "Лучше знать", распространяемой в YouTube, выяснило агентство LETA.
NEPLP оштрафовал владельца Latvijas zinas на 8000 евро за разжигание ненависти
NEPLP оштрафовал владельца Latvijas zinas на 8000 евро за разжигание ненависти
Нарушение произошло 3 сентября, а решение совета было принято 8 ноября.
По мнению совета, нарушение включает в себя признаки разжигания ненависти к русскоязычным, ссылки на российскую государственную пропаганду, а также призывы к дискредитации латвийских госструктур и представителей власти.
Информация от Firmas.lv свидетельствует, что Global Entertainment была зарегистрирована в 2020 году, а ее уставный капитал составляет 2800 евро. Компанией владеют Адильбек Жанабаев (55%), Анджей Пятецкий (30%) и Борис Нефедов (15%).
В 2021 году Global Entertainment работала с оборотом в 46 680 евро и убытком в 204 763 евро.
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