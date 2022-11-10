NEPLP оштрафовал владельца Latvijas zinas на 8000 евро за разжигание ненависти

Нарушение произошло 3 сентября, а решение совета было принято 8 ноября.

По мнению совета, нарушение включает в себя признаки разжигания ненависти к русскоязычным, ссылки на российскую государственную пропаганду, а также призывы к дискредитации латвийских госструктур и представителей власти.

Нарушитель должен уплатить административный штраф в размере 8000 евро в Государственную казну в течение одного месяца.

Информация от Firmas.lv свидетельствует, что Global Entertainment была зарегистрирована в 2020 году, а ее уставный капитал составляет 2800 евро. Компанией владеют Адильбек Жанабаев (55%), Анджей Пятецкий (30%) и Борис Нефедов (15%).

В 2021 году Global Entertainment работала с оборотом в 46 680 евро и убытком в 204 763 евро.