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NEPLP оштрафовал владельца Latvijas zinas на 8000 евро за разжигание ненависти

rus.tvnet.lv
NEPLP оштрафовал владельца Latvijas zinas на 8000 евро за разжигание ненависти
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Председатель NEPLP Иварс Аболиньш
Председатель NEPLP Иварс Аболиньш Фото: Zane Bitere / LETA

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал на 8000 евро владельца портала Latvijas ziņas (lz.lv) - компанию Global Entertainmet за разжигание ненависти в программе "Лучше знать", распространяемой в YouTube, выяснило агентство LETA.

Нарушение произошло 3 сентября, а решение совета было принято 8 ноября.

По мнению совета, нарушение включает в себя признаки разжигания ненависти к русскоязычным, ссылки на российскую государственную пропаганду, а также призывы к дискредитации латвийских госструктур и представителей власти.

Нарушитель должен уплатить административный штраф в размере 8000 евро в Государственную казну в течение одного месяца.

Информация от Firmas.lv свидетельствует, что Global Entertainment была зарегистрирована в 2020 году, а ее уставный капитал составляет 2800 евро. Компанией владеют Адильбек Жанабаев (55%), Анджей Пятецкий (30%) и Борис Нефедов (15%).

В 2021 году Global Entertainment работала с оборотом в 46 680 евро и убытком в 204 763 евро.

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