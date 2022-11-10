Испания направит в Украину еще два зенитно-ракетных комплекса HAWK в дополнение к четырем уже отправленным, сообщило правительство Испании в четверг, 10 ноября.
Испания отправит Украине еще два ракетных комплекса HAWK
Ссылаясь на запрос НАТО, "будут отправлены еще две ракетные установки", заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Ранее в этом месяце Мадрид заявил, что отправляет системы противоракетной обороны и противовоздушной обороны, в том числе ракетные установки HAWK и зенитно-ракетный комплекс Aspide.
"Мы непоколебимо верны Украине, так как понимаем, что она реализует свое законное право на самооборону", - сказал министр.
Со следующей недели 64 украинских военных будут обучаться обезвреживанию бомб, разминированию и снайперским навыкам в Толедо, центральная Испания, сообщило министерство обороны.
Еще 21 украинский военнослужащий проходит обучение в Альмерии, на юге страны, работе с гаубицами, еще 19 - работе с зенитно-ракетным комплексом Aspide.
Испания будет обучать около 400 украинских военных каждые два месяца.
Кроме того, Пентагон опубликовал список того, что вошло в объявленный сегодня, 10 ноября, новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов. Об этом сообщает Русская служба BBC.
В новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины включено:
- четыре зенитных установки Avenger и ракеты Stinger к ним;
- ракеты для зенитных установок HAWK;
- ракеты для установок HIMARS;
- 21 тыс 155-мм снарядов;
- 500 высокоточных 155-мм снарядов;
- 10 тыс 120-мм минометных мин;
- 100 армейских вездеходов HMMWV ("Хамви");
- 400 гранатометов;
- 20 миллионов патронов;
- стрелковое оружие и оптику;
- инженерную технику;
- зимнюю форму.
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