Испания отправит Украине еще два ракетных комплекса HAWK

Ссылаясь на запрос НАТО, "будут отправлены еще две ракетные установки", заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Ранее в этом месяце Мадрид заявил, что отправляет системы противоракетной обороны и противовоздушной обороны, в том числе ракетные установки HAWK и зенитно-ракетный комплекс Aspide.

"Мы непоколебимо верны Украине, так как понимаем, что она реализует свое законное право на самооборону", - сказал министр.

Со следующей недели 64 украинских военных будут обучаться обезвреживанию бомб, разминированию и снайперским навыкам в Толедо, центральная Испания, сообщило министерство обороны.

Еще 21 украинский военнослужащий проходит обучение в Альмерии, на юге страны, работе с гаубицами, еще 19 - работе с зенитно-ракетным комплексом Aspide.

Испания будет обучать около 400 украинских военных каждые два месяца.

Кроме того, Пентагон опубликовал список того, что вошло в объявленный сегодня, 10 ноября, новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов. Об этом сообщает Русская служба BBC.

В новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины включено:

четыре зенитных установки Avenger и ракеты Stinger к ним;

ракеты для зенитных установок HAWK;

ракеты для установок HIMARS;

21 тыс 155-мм снарядов;

500 высокоточных 155-мм снарядов;

10 тыс 120-мм минометных мин;

100 армейских вездеходов HMMWV ("Хамви");

400 гранатометов;

20 миллионов патронов;

стрелковое оружие и оптику;

инженерную технику;

зимнюю форму.