Пт, 11.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Испания отправит Украине еще два ракетных комплекса HAWK

rus.tvnet.lv
Испания отправит Украине еще два ракетных комплекса HAWK
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Зенитно-ракетный комплекс HAWK
Зенитно-ракетный комплекс HAWK Фото: Reuters/ScanPix

Испания направит в Украину еще два зенитно-ракетных комплекса HAWK в дополнение к четырем уже отправленным, сообщило правительство Испании в четверг, 10 ноября.

Ссылаясь на запрос НАТО, "будут отправлены еще две ракетные установки", заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Ранее в этом месяце Мадрид заявил, что отправляет системы противоракетной обороны и противовоздушной обороны, в том числе ракетные установки HAWK и зенитно-ракетный комплекс Aspide.

"Мы непоколебимо верны Украине, так как понимаем, что она реализует свое законное право на самооборону", - сказал министр.

Со следующей недели 64 украинских военных будут обучаться обезвреживанию бомб, разминированию и снайперским навыкам в Толедо, центральная Испания, сообщило министерство обороны.

Еще 21 украинский военнослужащий проходит обучение в Альмерии, на юге страны, работе с гаубицами, еще 19 - работе с зенитно-ракетным комплексом Aspide.

Испания будет обучать около 400 украинских военных каждые два месяца.

Кроме того, Пентагон опубликовал список того, что вошло в объявленный сегодня, 10 ноября, новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов. Об этом сообщает Русская служба BBC.

В новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины включено:

  • четыре зенитных установки Avenger и ракеты Stinger к ним;
  • ракеты для зенитных установок HAWK;
  • ракеты для установок HIMARS;
  • 21 тыс 155-мм снарядов;
  • 500 высокоточных 155-мм снарядов;
  • 10 тыс 120-мм минометных мин;
  • 100 армейских вездеходов HMMWV ("Хамви");
  • 400 гранатометов;
  • 20 миллионов патронов;
  • стрелковое оружие и оптику;
  • инженерную технику;
  • зимнюю форму.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх