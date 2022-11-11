Пт, 11.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Внимание!

Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Да Нет

Видео ⟩ Серьезная авария на Валмиерском шоссе: водитель погиб на месте

rus.tvnet.lv
Серьезная авария на Валмиерском шоссе: водитель погиб на месте
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: SKT Studio/Shutterstock

В среду, 9 ноября, в конце рабочего дня водители, двигавшиеся по трассе Инчукалнс - Валмиера в окрестности Сталбе, были вынуждены снизить скорость и даже остановиться. Незадолго до 19:00 шоссе было закрыто из-за серьезной аварии, сообщает Degpunktā.

В среду вечером дорожная полиция перекрыла Валмиерское шоссе на участке недалеко от Сталбе, так как на шоссе произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. Водитель легковой машины скончался на месте. Пожарные освободили тело из автомобиля с помощью специальных инструментов.

О силе столкновения свидетельствуют разбросанные в пятидесяти метрах обломки автомобильных частей. Возможно, авария произошла, когда один из водителей ошибся и выехал на встречную полосу.

В полиции говорят, что получили доказательства того, что лобовое столкновение совершил водитель легкового автомобиля - мужчина почтенного возраста.

По имеющейся у полиции первоначальной информации, легковой автомобиль по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с грузовиком.

К сожалению, водитель автомобиля 1939 года рождения погиб в дорожно-транспортном происшествии. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента, назначена экспертиза, идет расследование.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх