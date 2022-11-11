В среду, 9 ноября, в конце рабочего дня водители, двигавшиеся по трассе Инчукалнс - Валмиера в окрестности Сталбе, были вынуждены снизить скорость и даже остановиться. Незадолго до 19:00 шоссе было закрыто из-за серьезной аварии, сообщает Degpunktā.
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Видео ⟩ Серьезная авария на Валмиерском шоссе: водитель погиб на месте
В среду вечером дорожная полиция перекрыла Валмиерское шоссе на участке недалеко от Сталбе, так как на шоссе произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. Водитель легковой машины скончался на месте. Пожарные освободили тело из автомобиля с помощью специальных инструментов.
О силе столкновения свидетельствуют разбросанные в пятидесяти метрах обломки автомобильных частей. Возможно, авария произошла, когда один из водителей ошибся и выехал на встречную полосу.
В полиции говорят, что получили доказательства того, что лобовое столкновение совершил водитель легкового автомобиля - мужчина почтенного возраста.
По имеющейся у полиции первоначальной информации, легковой автомобиль по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с грузовиком.
К сожалению, водитель автомобиля 1939 года рождения погиб в дорожно-транспортном происшествии. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента, назначена экспертиза, идет расследование.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
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