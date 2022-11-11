Муйжниеце и Фелдманс покидают правление партии "Консервативные"

По имеющейся на портале Firmas.lv информации, Муйжниеце и Фелдманс покинули правление партии, оставив в нем пять человек - министра благосостояния Гатиса Эглитиса, министра юстиции Яниса Борданса, министра сообщения Талиса Линкайтса, бывшего депутата Сейма Юриса Юрашса и вице-мэра Риги Линду Озолу.

В субботу, 12 ноября, совет партии изберет председателя правления и остальных членов правления.

Как сообщалось, партии не удалось преодолеть 5-процентный барьер на состоявшихся в октябре выборах в 14-й Сейм.

После этого бывший председатель правления партии, министр юстиции Борданс и правление в полном составе подали в отставку, взяв на себя ответственность за результаты выборов в 14-й Сейм.

Борданс сообщил, что не будет баллотироваться на пост председателя правления, предоставив возможность новым лидерам партии.