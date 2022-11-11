Полковник погранохраны пойман за рулем в нетрезвом виде

При звонке по обычному телефону, указанному на странице Госпогранслужбы, Шукшин заявил, что больше не работает в Пограничной службе, и уклонился от разговора о случившемся.

Государственная полиция не прокомментировала этот случай.

В Госпогранслужбе же признали, что знали об административном правонарушении Шукшина:

"Установлено, что при исполнении служебных обязанностей полицейский управлял личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Государственная пограничная служба инициировала дисциплинарное расследование по данному делу".

Шукшин отстранен от исполнения служебных обязанностей на время расследования.

Видео: Сюжет LTV (на латышском языке)