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Полковник погранохраны пойман за рулем в нетрезвом виде

rus.tvnet.lv
Полковник погранохраны пойман за рулем в нетрезвом виде
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Пограничник. Иллюстративное фото
Пограничник. Иллюстративное фото Фото: Valsts kanceleja

В конце октября Государственная полиция арестовала высокопоставленного сотрудника пограничной службы за вождение в нетрезвом виде. По имеющейся у LTV информации, в октябре полиция задержала начальника авиационного отдела Госпогранслужбы Александра Шукшина, который управлял автомобилем, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения (около 1,5 промилле).

При звонке по обычному телефону, указанному на странице Госпогранслужбы, Шукшин заявил, что больше не работает в Пограничной службе, и уклонился от разговора о случившемся.

Государственная полиция не прокомментировала этот случай.

В Госпогранслужбе же признали, что знали об административном правонарушении Шукшина:

"Установлено, что при исполнении служебных обязанностей полицейский управлял личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Государственная пограничная служба инициировала дисциплинарное расследование по данному делу".

Шукшин отстранен от исполнения служебных обязанностей на время расследования.

Видео: Сюжет LTV (на латышском языке)

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