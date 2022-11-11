В конце октября Государственная полиция арестовала высокопоставленного сотрудника пограничной службы за вождение в нетрезвом виде. По имеющейся у LTV информации, в октябре полиция задержала начальника авиационного отдела Госпогранслужбы Александра Шукшина, который управлял автомобилем, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения (около 1,5 промилле).
Полковник погранохраны пойман за рулем в нетрезвом виде
Полковник погранохраны пойман за рулем в нетрезвом виде
При звонке по обычному телефону, указанному на странице Госпогранслужбы, Шукшин заявил, что больше не работает в Пограничной службе, и уклонился от разговора о случившемся.
Государственная полиция не прокомментировала этот случай.
В Госпогранслужбе же признали, что знали об административном правонарушении Шукшина:
"Установлено, что при исполнении служебных обязанностей полицейский управлял личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Государственная пограничная служба инициировала дисциплинарное расследование по данному делу".
Шукшин отстранен от исполнения служебных обязанностей на время расследования.
Видео: Сюжет LTV (на латышском языке)
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