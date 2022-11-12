Как американцы захватили яхту "Амадея" российского сенатора и олигарха Сулеймана Керимова

Худайнатов, правда, тоже находится под санкциями, но европейскими, а не американскими. Он же является формальным владельцем другой супер-яхты стоимостью в 700 млн долларов, которую связывают с Путиным, которую заморозили итальянские власти.

Но американцы настаивали, что Худайнатов - подставное лицо, функция которого - скрыть настоящих владельцев (ни сам он, ни его представители эту историю никак не комментировали), а по мнению прокурора Адамса, совершенно неправдоподобно, чтобы промышленник средней руки мог владеть несколькими яхтами стоимостью в полмиллиарда.

Пока шло разбирательство, команда Адамса попыталась оценить стоимость находящихся на яхте ценностей и их подлинность. Среди прочих ценностей там было было ювелирное изделие, похожее на яйцо Фаберже, но окончательная экспертиза еще предстоит.

Яхта провела почти два месяца в порту Фиджи прежде, чем Верховный суд Фиджи постановил, что американцы могут экспроприировать ее, и под вспышки фотокамер шеф фиджийской полиции в обществе сотрудников американского посольства наблюдал, как с флагштока судна убрали флаг Каймановых островов, заменив его на звездно-полосатый флаг США.

Прежде чем отплыть в США, Адамс решил заменить экипаж. "Нам нужна была команда, которой мы могли бы доверить яхту", - говорит он.

Через три недели "Амедея" благополучно прибыла в Сан-Диего. Команда Адамса сделала свое дело, и у них был хороший повод для гордости, однако, по словам самого прокурора, это далеко не конец истории, а скорее ее начало.

Теперь ему предстоит убедить уже американский суд в том, что настоящим владельцем яхты является Сулейман Керимов (сам он категорически отрицает это), и что ее покупка было осуществлена в нарушение санкций.

Конечная цель всей этой операции, говорит Адамс, - продажа яхты и передача этих средств в фонд Украины.